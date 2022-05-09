買進口狗飼料「不愛國」被快遞員扔掉！嗆客訴也沒用　離譜對話曝





▲買進口狗飼料被快遞員扔掉了。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳浙江寧波一韻達快遞員近日扔了客戶的進口狗飼料，理由是「買進口飼料不愛國」，此事引發網友關注。網傳對話截圖顯示，該快遞員在聊天中有不少侮辱性語言，還叫囂「舉報也沒有用」。5月8日下午，韻達速遞總部「上海韻達貨運有限公司」公關負責人回應稱，「不排除有人造謠的可能。」

據《瀟湘晨報》報導，網傳對話截圖顯示，一名位於保利印江南小區的「客戶」多次詢問一名韻達「快遞員」自己購買的飼料在哪，對方回覆「我扔的」，還稱「要買國產飼料」、「我是為了你家狗好」、「你的10斤（5公斤）飼料500多（人民幣，下同）」，聊天中還有不少侮辱性語言。

同時，該「快遞員」還稱，「寧波的韻達接電話的客服，處理事情的客服就三個人，這三個人都是我朋友，你無論怎麼投訴都是我朋友給你回覆」、「投訴肯定是沒有用，舉報也沒有用」。最後，該「快遞員」將「客戶」拉進黑名單。

隨後，韻達速遞總部「上海韻達貨運有限公司」公關負責人回應，他們近日看到網傳消息後，便到事發當地網點與物流分撥中心進行調查，也到網傳信息中提及的「保利印江南小區」詢問，但均未查詢到相關情況，不排除有人造謠的可能。

該公關負責人稱，「我們全部倒查了一遍也沒有這件事，也沒有人投訴說飼料沒送到。」