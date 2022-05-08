上海傳實施「一人感染、全樓轉運」　公安直接上門：不配合就強制

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城已經超過一個月，確診數逐漸下降，但防疫政策卻傳出又進一步升級，出現「一人感染、全樓轉運」的情況，許多上海網友都在微博、抖音等網路平台抱怨此事，甚至有不少人上傳了與警察爆發衝突的影片。

「一人感染、全樓轉運」的消息從上週開始在網路上傳出，雖然未獲官方證實，但相關的貼文及影片卻陸續出現，引起了大量關注。其中一個影片中，穿著防護服的警察進門後表示，因為同一層樓有鄰居確診，所以其他住戶也都要被轉運至方艙，接受「5+5」的隔離。

聽見同一層樓也要被轉運，住戶感到非常不解，但警察卻完全不理會，只是不斷要求住戶配合，否則將採取強制手段，「希望你們能配合，在實在不能配合的情況下，我們才會使用強制轉運的手段。」

▼許多居民都收到「一人感染，全樓轉運」的相關通知。（圖／翻攝微博）



面對住戶的進一步質疑，警察感到相當不耐煩，強硬表示，「你住在我們轄區裡，我們就告訴你，必須要去，不是說你想怎樣就怎樣的，除非你是美國，這是中國，聽清楚好嗎？其他的話我不跟你多講，不要再問我為什麼，沒有為什麼，按照國家的規定、防疫政策來，就是這個話，講一百遍也是這樣的，不動搖！」

另一段影片中，一群穿著防護服的人在要求進門被拒絕後，以踹門的方式強制闖入居民家中，表示居民已經陽性，要進行「強制轉運」。居民見狀後嚇了一大跳，馬上想打電話報警，但卻被對方阻止，「你們不用報警，我們就是警察，黃浦公安，你報警還是我來！」

見警察態度強硬，居民也回嗆，自己的核酸檢測今天才做的，報告都還沒出爐，警察必須有事實依據，把報告拿出來。不過，警察並不打算解釋，還警告居民不要再繼續錄影，「你不要拿著手機，把拍攝的視頻掐頭去尾，截取其中一段放到網上，要是造成後果的，你們要承擔責任！」

另外，根據微信群內流傳的其中一條訊息，現在一棟樓只要出現一例陽性，整棟樓就會被轉移隔離，「就如62弄17號樓那樣，希望大家為了全體居民的安全著想，目前盡量停止團購、禁止離開樓棟、堅持在家足不出戶，做好抗疫工作的關鍵一步。」