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社會 社會焦點 保障人權

北市男追愛聊天遭詐125萬　刑事局統計「這族群」要小心

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

今年3月北市一名20多歲的林先生，透過交友軟體認識一女網友，兩人相談甚歡互加LINE聊天；女網友向林先生表示要到上海工作，可能無法再續用LINE聯絡，請林下載另交友軟體Faith，林男依約下載，也依客服指示購買泰達幣轉入指定虛擬幣錢包地址，取得「永久會員」資格才能對話；未料卻因此步步走入詐騙集團陷阱。

林男使用該交友軟體尬聊過程，只要談及彼此地址、電話個資，客服系統都會稱他違反規定鎖頻，必須再轉泰達幣才能「解鎖」聊天。林男為與網友見面約會，對客服「付費解鎖」要求照單全收，該名網友也假意幫忙支付解鎖費用。

▲刑事局8日對戀愛詐騙提出預警，圖為被害人部分對話內容。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局8日對戀愛詐騙提出預警，圖為被害人部分對話內容。（圖／記者張君豪翻攝）

林男先後遭以「身分驗證」、「防疫資金」、「插隊費」、「傳送費」等各種光怪陸離的理由要求支付泰達幣，與該名女網友卻始終無法見面，才驚覺有異被騙，回神對帳發現已匯款125萬餘元，下載的交友軟體鎖死無法登入。

同樣劇情手法也發在另名許先生身上，他透過交友App認識女網友，邀約他換到另個聊天平臺，不料才加入與網友聊天，就接到網站客服通知要「購買會員資格」並得多次儲值「升級會員」、「購買禮物」最後還被要求購買價值12萬元禮物升最高等，許先生這才驚覺遭到詐騙，警方統計許男短短2天在該網站刷卡遭詐 22萬餘元。

刑事局預防科分析2022年迄今的「假愛情交友」類型的詐騙案件，有近3分之1的被害人介於20到29歲年輕族群，大多經由男女網友引導下載來路不明交友App，或註冊特定交友網站，網聊過程不斷遭求刷卡、匯款、購買虛擬貨幣升級會員、最後App、網站無預警關閉，顯係歹徒抓準被害人想談戀愛熱切心理設局詐騙。

刑事局呼籲，民眾在與網友加LINE聊天、註冊交友網站之前，不妨先行查詢是否已有詐騙通報情形；可撥打165反詐騙諮詢專線，或撥110求助避免追愛不成、錢包先受損。

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