CIA局長：習近平「奪台盤算」改變！普丁輸不起　加大火力進攻　

▲美國CIA局長認為，習近平的侵台盤算正在改變。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）7日表示，普丁深信自己無法承受輸掉烏克蘭戰爭的後果，將加大火力進攻，讓戰爭第二階段變得「更加危險」。與此同時，北京決策也受影響，習近平可能對戰爭招致的名聲及經濟衝擊感到不安，「我一點都不覺得這削弱了習近平控制台灣的決心，但這正在影響他的盤算。」

伯恩斯曾任美國駐莫斯科大使，他分析普丁「現在的心態是，他認為自己無法承受失敗」，因此對戰爭第二階段押了很大賭注，試圖從挫折吸取教訓，並在針對烏南、烏東頓巴斯地區的戰爭第二階段加大火力。

伯恩斯坦言，情報界「目前沒有看見俄羅斯計畫佈署，甚至可能使用戰略核武的實際證據。」但考慮到劍拔弩張的局勢，以及俄羅斯領導階層說法，仍不能輕忽可能性。

▲今年北京冬奧開幕前，普丁與習近平發表聯合聲明，展現堅定夥伴關係。（圖／路透）

伯恩斯認為，考慮到中俄抗美的共同目標，習近平依然重視對莫斯科的夥伴承諾，但若談到俄軍侵烏的野蠻行徑，卻同時對中國可能面臨的「名譽損害感到有點不安，也肯定對戰爭帶來的經濟不確定性感到不安。」他指出，烏克蘭的頑強抵抗，以及西方合作應對，都影響著習近平的盤算，「這些都是中國領導階層正在敏銳關注的教訓。」

五角大廈發言人科比（John Kirby）4日表示，俄軍處處遭逢「烏克蘭人的頑強抵抗」，在頓巴斯及烏南進度落後。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）本周也說，如果莫斯科利用5月9日勝利日向烏克蘭正式宣戰，無異於向世界宣告戰爭失敗，「將會是巨大的諷刺」。