高薪男「6原因」怒甩多年女友！網看到怕：別放生啊

▲原PO的朋友因6個原因直接甩了論及婚嫁的女友。（示意圖／取自免費圖庫xframe）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友幫朋友抱怨，表示朋友最近放生交往多年的女友，原因是女方提出的要求太過份，且瞧不起單親家庭的朋友。沒想到，該文PO出後吸引9000多名網友朝聖，呼籲原PO的朋友不要放生。

該名男網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他朋友本來要跟交往多年的女友結論，雙方已到論及婚嫁階段時，毅然決然地選擇放生女友，原因是女方要求50萬元的聘金、結婚所有費用男方負擔、買房登記女方名下、婚後女方可能住回娘家、女方婚後不工作，以及女方父母嫌棄朋友是單親家庭。

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▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「是搶劫還是結婚先說好捏」、「娶妻還是迎神？」「女方結婚後會半生不遂還是全身癱瘓」、「找幾個朋友合資吧，這樣負擔比較小」、「你應該要發另外一個人的資訊吧，好讓大家閃遠一點」、「結婚非交易，就請教女方有何值得上述對價條件？祝福您如願以償」、「沒有公主命卻有公主病？」、「原來是賣女兒啊，我還以為嫁女兒」、「不要放出來荼毒世人啊」、「應該6是主因 1-5是讓你知難而退」。

也有網友幫忙原PO朋友解決這6個問題，「1.聘金50萬：支付越南幣100萬給他）、2.結婚所有費用由男方負擔：這個沒問題結婚不辦婚禮只登記只要花個證件工本費、3.買房需登記在女方名下：不要購買就沒這個問題、4.婚後女方可能住自己家：搬過去一起住順便在帶上男方家人、5.女方婚後不工作：那就兩個都不要工作一起柱女方家給對方家長養、6.遭女方父母嫌棄單親家庭：那就讓他也變單親家庭（誤）」。

原PO事後補充，朋友的薪水比女方父母相加還多，本來條件中的1、2、5都可以接受，3是勉強，但不知道4是在幹嘛，最後看到6就直接分手。他說，女生「簡單說就是普妹而已」，「我覺得我朋友人太好，當下只說『那就不要結啊』而已，他其實還可以回嗆我沒差啦！」

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