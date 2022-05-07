　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

非洲醫師來台相伴一生　婦欲匯款10萬元...警方阻詐保住血汗錢

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警分局女警耐心勸說阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警分局女警耐心勸說阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局匯款，局員詢問要匯到哪裡？田婦則邊說電話邊填匯款單，局員質疑田婦恐遭詐騙通知警方到場協助，田婦聲稱，最近在臉書認識1名自稱是非洲醫師的男子，因需一筆資金進行職位交接，希望向田婦商借10萬元等語；警方與局員都認為這是典型詐騙伎倆，耐心解說後田婦才恍然大悟，感謝女警與局員幫她保住辛苦存下的10萬血汗錢。

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇指出，住在平鎮區的60歲田姓婦人，日前在臉書社群網站認識一名自稱在非洲行醫的男子，雙方透過通訊軟體交往，還是單身的田婦為此陷入愛情陷阱，未料對方假藉想來台與田婦共度一生，但需一筆資金作為醫生職位交接費用，因此希望田婦商借10萬元，並指定要匯入國外指定帳戶。

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警方女警與局員耐心勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警方女警與局員耐心勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

田婦為愛沖昏頭，6日下午拿著郵局存摺與印鑑到郵局匯款，但填寫匯款單時，因神情緊張且不斷的講電話，承辦局員直覺有異，通知正好巡邏女警協助勸說，避免田婦被詐騙。

田婦起初堅持將戶頭內帳款匯出，不相信非洲醫生會騙她，經女警及局員勸說，非洲醫師怎會以簡體中文與她討論事情，並提出多起詐騙個案，田婦才恍然大悟，發現自己真的遇到詐騙，決定停止匯款動作，也感謝警方與局員及時勸阻，保住自己的辛苦錢。

【更多新聞】

想性侵她姪女「連女友也迷昏」　渣男瞎扯：她清醒後主動壓住我

承辦健檢與採購業務「9年收賄628萬」　北榮桃園分院醫師遭起訴

「我要炸桃園機場」竟是少年留言　無法出國惡搞...還恐嚇高鐵

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
連千毅E乳女郎拍片喊話了！　「畫面這裡」成重點
國高中到大學取消全班、全校停課　「2狀況例外！」
快訊／北市開設兒童防疫門診！　看診時間、地點、條件出爐
快訊／柯文哲宣布4點防疫新原則　確診住家裡、家人住親友家
快訊／前彰化縣長黃石城病逝台大醫院
快訊／柯文哲預言「中南部追上來」：案例數會飆更快
五月天阿信突收「接觸確診者訊息」！　嚇壞喊：真的有用
LIVE／北市確診快破萬！　柯文哲最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逼童喝尿...口含辣椒水不准吐！　中途之家荒唐院長虐童判拘

勾惡V.S連千毅…長瀨昆妮挺E乳喊話　畫面「這排字」才是重點！

高雄命案！醋男亂刀殺了前妻新歡　逃亡後靠這項專業躲一天

屏東+584！　87校278班停課　快篩實名制全縣33鄉鎮皆有販售點

醋男殺前妻新歡...躲電梯維修區　見警呆問「我同事來了嗎」

夏姿限量蘇繡送洗褪色？貴婦求償9.9萬連吞2敗　洗衣店確定免賠

非洲醫師來台相伴一生　婦欲匯款10萬元...警方阻詐保住血汗錢

北市槍擊「轟7槍」...槍手轟錯門尋錯仇　江湖2傳言曝光！

真漏氣！5嫌借不到錢持瓦斯槍恐嚇　槍又故障...只好徒手打人

父家裡抽菸釀大火！害14歲女兒嗆亡　起火因他放這東西在椅子上

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

逼童喝尿...口含辣椒水不准吐！　中途之家荒唐院長虐童判拘

勾惡V.S連千毅…長瀨昆妮挺E乳喊話　畫面「這排字」才是重點！

高雄命案！醋男亂刀殺了前妻新歡　逃亡後靠這項專業躲一天

屏東+584！　87校278班停課　快篩實名制全縣33鄉鎮皆有販售點

醋男殺前妻新歡...躲電梯維修區　見警呆問「我同事來了嗎」

夏姿限量蘇繡送洗褪色？貴婦求償9.9萬連吞2敗　洗衣店確定免賠

非洲醫師來台相伴一生　婦欲匯款10萬元...警方阻詐保住血汗錢

北市槍擊「轟7槍」...槍手轟錯門尋錯仇　江湖2傳言曝光！

真漏氣！5嫌借不到錢持瓦斯槍恐嚇　槍又故障...只好徒手打人

父家裡抽菸釀大火！害14歲女兒嗆亡　起火因他放這東西在椅子上

橫掃IG網美圈！深入大稻埕巴洛克建築　坐《華燈初上》場景喝咖啡

快篩陰「不能100%排除感染可能」！　感染醫揭5大原因釀偽陰性

外酥內嫩反差極大！池上限量「手工香煎豆包」、古法製飄香半世紀

「啊～打高了！」陳文杰「跑帶打」開轟：差點戰術失敗

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

逼童喝尿...口含辣椒水不准吐！　中途之家荒唐院長虐童判拘

第一眼看出兩隻貓咪哪裡不同？　日網心測找到你隱藏的「真實壓力」

南韓解禁掀「報復出遊」！人潮擠爆遊樂園排4hrs　單日確診4萬例

苦熬2月終於逃出馬力波！烏克蘭平民才見天日就落淚：我們很抱歉

勾惡V.S連千毅…長瀨昆妮挺E乳喊話　畫面「這排字」才是重點！

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

社會熱門新聞

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

國道閃車失控撞護欄　妻子拋飛慘死

狼醫性侵2女病患！耳邊低語：讓妳高潮

快訊／屏東東港分局偵查隊副隊長輕生亡

母親節前2天…高雄女「升降梯夾脖」慘死　2未成年兒女淚崩

快篩貨車國道追撞釀2死　肇事原因曝

即／醋男不滿前妻新歡砍死他！　高雄命案犯嫌落網

獨／精品代購團在義遭竊　她超崩潰

即／婦溪頭健行失蹤　救難人員尋獲已成遺體

少女確診被趕出旅館半夜　攔警車求助

貨車男出手槌白髮男　猛擊15拳畫面曝

高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

毒販跑路30年「服刑前痛哭」　女友喊話：我等你

謊稱介紹男子趁機下藥硬上　渣男荒誕行徑下場曝

更多熱門

相關新聞

狗到警局「抱女警腿」：我走失了

狗到警局「抱女警腿」：我走失了

高雄市政府警察局30日在粉專分享一則溫馨事件，原來是3月底有隻外表神似黑柴的四眼米克斯走失，好在有愛心員警的緊急引導，將牠從危險的大馬路上帶回苓雅分局凱旋路派出所安置。結果這隻米克斯超可愛，似乎知道自己迷路了，一臉「委屈巴巴」依靠在漂亮女警腳上休息，撒嬌模樣全被同仁拍下。

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家「鄉民讚爆」

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家「鄉民讚爆」

女警傳鹹濕簡訊給人夫　正宮心碎流產

女警傳鹹濕簡訊給人夫　正宮心碎流產

賓士女違規遭開單　市政顧問嗆：警察很閒嗎

賓士女違規遭開單　市政顧問嗆：警察很閒嗎

醉女與男友街頭對罵　女警勸阻遭推擠

醉女與男友街頭對罵　女警勸阻遭推擠

關鍵字：

非洲醫師為愛匯款女警局員及時阻詐

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

國高中到大學取消全班、全校停課

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

賀瓏台上突脫稿遭警告！

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面