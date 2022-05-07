非洲醫師來台相伴一生　婦欲匯款10萬元...警方阻詐保住血汗錢

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警分局女警耐心勸說阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局匯款，局員詢問要匯到哪裡？田婦則邊說電話邊填匯款單，局員質疑田婦恐遭詐騙通知警方到場協助，田婦聲稱，最近在臉書認識1名自稱是非洲醫師的男子，因需一筆資金進行職位交接，希望向田婦商借10萬元等語；警方與局員都認為這是典型詐騙伎倆，耐心解說後田婦才恍然大悟，感謝女警與局員幫她保住辛苦存下的10萬血汗錢。

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇指出，住在平鎮區的60歲田姓婦人，日前在臉書社群網站認識一名自稱在非洲行醫的男子，雙方透過通訊軟體交往，還是單身的田婦為此陷入愛情陷阱，未料對方假藉想來台與田婦共度一生，但需一筆資金作為醫生職位交接費用，因此希望田婦商借10萬元，並指定要匯入國外指定帳戶。

▲桃園市60歲田姓婦人6日下午到平鎮區高雙郵局欲匯款至國外帳戶10萬元，平鎮警方女警與局員耐心勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

田婦為愛沖昏頭，6日下午拿著郵局存摺與印鑑到郵局匯款，但填寫匯款單時，因神情緊張且不斷的講電話，承辦局員直覺有異，通知正好巡邏女警協助勸說，避免田婦被詐騙。

田婦起初堅持將戶頭內帳款匯出，不相信非洲醫生會騙她，經女警及局員勸說，非洲醫師怎會以簡體中文與她討論事情，並提出多起詐騙個案，田婦才恍然大悟，發現自己真的遇到詐騙，決定停止匯款動作，也感謝警方與局員及時勸阻，保住自己的辛苦錢。

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