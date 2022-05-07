台東慶祝111年五一勞動節　饒慶鈴表揚82位模範勞工





▲台東縣政府表揚82位模範勞工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為歡慶111年度五一勞動節，台東縣政府與台東縣總工會於昨(6)日在娜路彎大酒店舉辦「台東縣各界慶祝111年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚包括泥水業職業工會廖坤郎等82位來自各工會推薦的模範勞工並合影留念，對所有勞工朋友奉獻表達敬意和感謝。

饒慶鈴提到，面對疫情挑戰，感謝全體勞工朋友共體時艱、發揮高度生產力，讓台東的經濟與社會持續安穩發展，勞工朋友們，大家都辛苦了。縣府仍持續舉辦「安心即時上工計畫」，以保障勞工收入來源。

縣長饒慶鈴為82位模範勞工頒獎，其中由美容職業工會推薦的模範勞工林意瑄小姐，長年在工會職業訓練課程擔任助教，對學員盡心指導，目前在文健站擔任職照服員工作，也預備成立個人美容工作室，成為斜槓婦女，推廣美麗幸福產業；由果菜包裝運送業職業工會推薦的模範勞工陳義文先生，積極參與社會事務，擔任台東東海岸扶輪社長、台東警友會副理事長及台東縣瑞山蔬果運銷合作社理事主席，更支持體育活動，贊助寶桑國中角力運動培養優秀運動選手，發揮社會責任精神，熱心公益、回饋社會。

社會處長陳淑蘭表示，近年來除了宣導各項法令督促雇主守法，也重視提升勞工技能及第2專長，各項職業訓練班級及勞工大學課程將陸續開課，讓勞工學習一技之長，持續精進職業技能。未來將陸續開辦各項勞動法令宣導活動，以平衡勞資關係並保障勞動權益，提供勞工朋友更健全的職場環境。同時推出免費法律諮詢服務，協助家事事件、家庭暴力、勞動事件當事人及身心障礙者維護法律權益。