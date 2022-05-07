新北確診孕婦「母嬰」雙亡！使用瑞德西韋　初步研判急性肺動脈栓塞

記者嚴云岑／台北報導

新北市一名確診孕婦母胎雙亡，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名孕婦為20多歲女性，本身有氣喘、貧血病史，懷孕30週，5/4發燒咳嗽採檢確診就收治住院，也提供瑞德西韋治療治療，無奈病程變化太快，引產搶救仍不治。初研判死因為急性肺動脈栓塞，也有可能合併新冠病毒感染，詳細資訊等資料搜集完整後，在提到專家會議作進一步分析。

新北市一位孕婦4日確診高燒，被緊急送往亞東醫院治療，沒想到6日上午突然失去意識，經過搶救後胎兒仍然宣告不治。而原本極力搶救的孕婦，亞東醫院今早證實產婦不幸於凌晨逝世。據了解，該名孕婦年僅20歲，接種過1劑疫苗，肚中胎兒懷孕28周。

有關確診孕婦的病程，亞東醫院表示，患者4日持續高燒因此住院治療，院方立刻給予沒有孕婦禁忌的抗病毒藥物、安胎藥物，但因持續高燒、身體免疫力不足，孕婦仍維持高燒狀態。

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亞東指出，該名孕婦6日上午突然失去意識，病程變化快速，經過婦產科、小兒科與心臟外科醫師共同搶救，腹中胎兒仍搶救無效。

而孕婦原本在加護病房搶救當中，但今日傳出病逝，亞東稍早證實，產婦在凌晨過世。亞東今日進一步說明，孕婦懷孕28周，僅接種1劑疫苗，急救同時就對寶寶引產，確診日期待查。

羅一鈞下午在記者會表示，該孕婦是於今年3月接種1劑BNT疫苗。面對媒體提問是否考慮調整孕婦住院收治原則，或者開設孕婦綠色通道？羅一鈞回應，目前孕婦收治分流是以36週做切分，但政策上路後，反而收到婦產科醫學會建言，表示有些孕婦採居家照護，反而能兼估身心健康。

因此在確診孕婦評估上，會考量風險因子後，請醫師評估，而不是齊頭式一刀切，限定懷孕幾週以上就一定要住院或收治集中檢疫所，之後會再檢討。

根據指揮中心統計，截至5/6確診病例中計131例孕婦，其中一例中症，為30多歲女性懷孕35週，因早產陣痛使用氧氣面罩與瑞德西韋，今日媒體關注的個案因為尚未完成病例研判，計入確診但尚未計入中重症，研判後將另行公布。