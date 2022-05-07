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上海：高考、中考延期舉行　讓考生以更好的狀態迎接考試

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲上海尚未解封，學生已近兩個月未進入校園。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海市官方7日通報，6日新增253例本土確診病例、3961例無症狀感染病例、死亡13例。上海市官方還宣布，上海市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行；中考延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。

上海市副市長陳群在記者會上表示，因疫情原因，3月12日以來，全市中小幼託的學生和孩子停止到校到園，大中小學全部轉為在線教育，高校和部分中職等開始實施封閉式管理，到現在已經57天時間，「這段時間以來，雖然64所高校和50所中職的防疫工作以及156萬中小學生的在線教育情況總體平穩，但是在封閉的校園裡也發生了一些狀況和一些散發疫情，讓涉及到的學生、教師和職工吃了苦、受了累。」

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

陳群指出，在基礎教育階段各年級同學中，當前高三、初三學生是需要特別給予關注的，「因為他們要參加高考中考，今年，全市將有5萬多名考生參加秋季高考，11萬名考生參加中考，針對考生和家長們高度關注的今年本市高考中考安排，我們在聽取有關部門、有關專家、中學校長、高三初三年級的師生代表和學生家長代表等各方意見的基礎上，根據當前疫情防控形勢，經慎重研究並報教育部同意，作如下調整：上海市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行；中考延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。」

陳群強調，因為疫情作出以上調整，主要基於三方面考慮，一是大考之前，要盡可能給高三、初三以及參加等級考的高二學生到校學習留出必要時間，「疫情過後，學生由家門直接走進考場，應考狀態可能難以保證。校長和老師們普遍認為，在符合疫情防控要求的前提下，要給考生們留出一段在校學習的時間，鞏固複習成效，穩定考前心態，適應考試環境，從而能以更好的狀態迎接考試。」

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

陳群還說，二是需要在等級考和秋季統考之間留出一定的時間間隔，「秋季統考比等級考權重大，兩次考試之間留出一定的時間間隔，讓考生在完成等級考後，再專心複習一段時間，以迎接語、數、外3門統考科目的考試，這樣安排更為合理，也符合以往慣例。」

最後，陳群提到，三是使考務安排更具操作性，「中考的理化實驗和外語聽說測試對考場防疫要求比較高，組織難度更大，在總成績中所佔權重較低，特別是因為疫情原因，初三學生實際上無法接受理化實驗訓練。經綜合考慮，決定今年取消這兩項測試，相關成績以滿分計入中考總成績。」

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