上海感染數連兩周下降　疫情爆發兩個月來共通報近60萬病例

▲上海新增感染數近兩周呈下降趨勢。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市常務副市長吳清6日上午表示，上海疫情防控形勢穩中向好，疫情得到有效控制，報告陽性感染者數量連兩周呈下降趨勢，全市累計7個區達到社會面基本清零。

吳清指出，本輪疫情發生以來，上海市堅持「動態清零」總方針不動搖，落實「四應四盡」要求，採取堅決果斷措施，全力以赴推進清零攻堅，「目前，上海市疫情防控形勢穩中向好、疫情得到有效控制。」

吳清提到，3月1日至5月5日，全市共報告本土確診病例55131例、無症狀感染者542293例，合計597424例，排查密接748239人，均在管控中；同期共報告境外輸入病例632例，無症狀感染者239例，合計871例。

吳清強調，自4月22日以來，全市疫情報告陽性感染者數量連續兩周呈現下降趨勢，實時再生數（Rt）連續十多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中。

吳清還說，目前疫情社區傳播風險得到有效遏制，「昨天又一個區嘉定區達到社會面基本清零標準，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。」

不過，吳清也特別提到，單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險，「重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱鉅，還需要持續推進清零攻堅行動。」

根據通報，上海5日新增本土新冠肺炎確診245例、無症狀感染者4024例，其中181例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，64例確診病例和4001例無症狀感染者在隔離管控中發現。