　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》正式宣布LISA擔任全球代言人

▲▼手遊,MetaCity M,元宇宙,LISA,代言,Gamamobi,BLACKPINK。（圖／Gamamobi提供）

▲《MetaCity M》全球首款元宇宙手機遊戲正式宣布LISA成為全球代言人。

圖、文／Gamamobi提供

由Gamamobi研發的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣佈，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍亞太歐美的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，風靡全球音樂及時尚界的她，舞台下以可愛討喜的個人風格著稱，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，如此驚人的跨界聯名合作，也讓全球相當期待兩者未來將會帶來什麼樣的驚喜火花！

全球首款開放世界元宇宙手遊，所有的幻想都可以實現

從2020年就開始研發的《MetaCity M》，主打著「開放世界元宇宙」的策略，在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界，你可以跟朋友當鄰居，與世界各地不同國家的人每天開車、走路、搭飛機出門去各地探險，到各山巔秘境看著日出日落與春夏秋冬，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家；在遊戲內你也可以發揮建造才能，與世界各國的玩家們共同開發城鎮，創造出絕無僅有的元宇宙都市。

▲▼手遊,MetaCity M,元宇宙,LISA,代言,Gamamobi,BLACKPINK。（圖／Gamamobi提供）

▲《MetaCity M》全球首款開放世界元宇宙遊戲即將與大家見面。

希望在《MetaCity M》有了LISA的加入之後，這場前所未有的跨界合作，勢必讓全球玩家對今年的遊戲正式上線更拭目以待，想知道關於代言人LISA更多相關資訊的玩家，請關注官方網站最新消息。

《MetaCity M》官方網站：https://metacitym.com/
《MetaCity M》官方Discord：https://discord.gg/JEFGR2FRt9
《MetaCity M》Twitter：https://twitter.com/MetaCity_M
《MetaCity M》Facebook：https://www.facebook.com/mcm.gamamobi/
《MetaCity M》instagram：https://www.instagram.com/metacitym/

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
國三2死重大車禍！貨車載「5萬劑快篩劑」猛追撞2車
快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長確診
閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了
男童確診突喊「腳痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心
獨／某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關
快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？
安珀拿出照片！被酒瓶性侵完…強尼戴普「牆壁寫血書」露鳥亂尿
美廉社「快篩開賣」一人限購5劑！　網見價格狂喊：合理
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

狠砸重金！《MetaCity M》邀BLACKPINK LISA擔任全球代言人

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》正式宣布LISA擔任全球代言人

iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時、困難且不划算

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》正式宣布LISA擔任全球代言人

iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時、困難且不划算

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

研究曝：女性較容易患「長期新冠」後遺症　機率比男性高出58%

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

買房必看！大門風水「5撇步」招財又納福

緯創4月營收683.52億「月減27.9%」　封控衝擊、仍寫同期新高

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

3C家電熱門新聞

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

台灣常見6密碼秒破解　這組全球逾1億人用

外媒曝iPhone 14發布日期　這兩天最有可能

《MetaCity M》正式宣布　LISA擔任全球代言人

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

宏達電4月營收2.09億元　月減逾2億

宏達電4月營收2.09億元　月減逾2億

智慧型手機與虛擬實境設計大廠宏達電／HTC（2498） 於今（6）日公佈4月自結合併營業收入為2.09億元，與去年4月營收3.8億元，下滑1.71億元，年減45% ，較3月營收4.25億元，減少2.16億元；而累計今年1至4月份累計自結合併營業收入為新台幣13.13億元，相較去年前4月合併營收15.55億元，下滑2.42億元，年減約15.56%。

當Lisa走秀，超模們都緊張了！

當Lisa走秀，超模們都緊張了！

蔡英文與Meta啟動亞洲第一座「元宇宙」　盼培育更多護國神山

蔡英文與Meta啟動亞洲第一座「元宇宙」　盼培育更多護國神山

太妍「絲巾當抹胸」洩心機蠻腰

太妍「絲巾當抹胸」洩心機蠻腰

宏達電多角化佈局前進元宇宙　美醫療大展秀新品

宏達電多角化佈局前進元宇宙　美醫療大展秀新品

關鍵字：

手遊MetaCity M元宇宙LISA代言GamamobiBLACKPINK

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面