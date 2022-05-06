元宇宙震撼彈來襲！《MetaCity M》正式宣布LISA擔任全球代言人

▲《MetaCity M》全球首款元宇宙手機遊戲正式宣布LISA成為全球代言人。

圖、文／Gamamobi提供

由Gamamobi研發的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣佈，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍亞太歐美的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，風靡全球音樂及時尚界的她，舞台下以可愛討喜的個人風格著稱，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，如此驚人的跨界聯名合作，也讓全球相當期待兩者未來將會帶來什麼樣的驚喜火花！

全球首款開放世界元宇宙手遊，所有的幻想都可以實現

從2020年就開始研發的《MetaCity M》，主打著「開放世界元宇宙」的策略，在《MetaCity M》內每顆星球有超過1600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市和超過5.1億平方公里的超大探險世界，你可以跟朋友當鄰居，與世界各地不同國家的人每天開車、走路、搭飛機出門去各地探險，到各山巔秘境看著日出日落與春夏秋冬，還能搭上星際飛船去其它星球拜訪不同世界的玩家；在遊戲內你也可以發揮建造才能，與世界各國的玩家們共同開發城鎮，創造出絕無僅有的元宇宙都市。

▲《MetaCity M》全球首款開放世界元宇宙遊戲即將與大家見面。

希望在《MetaCity M》有了LISA的加入之後，這場前所未有的跨界合作，勢必讓全球玩家對今年的遊戲正式上線更拭目以待，想知道關於代言人LISA更多相關資訊的玩家，請關注官方網站最新消息。

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