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小吃店接16億標案！　法界金城武狂言「賈伯斯在車庫創業」

▲▼高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

▲高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，董事長劉緯澤昨出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心日前向22家廠商採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店。對此，網紅律師林智群連發數篇文章為高登環球護航，更高喊「賈伯斯、比爾蓋茨、貝佐斯都是在車庫創業！」

自稱「法界金城武」的律師林智群經常在個人臉書粉專發表時事評論，針對「高登環球生醫」被輿論質疑後棄標，林智群發文護航高登環球，表示「賈伯斯、比爾蓋茨、貝佐斯都是在車庫創業，依照9.2的腦子，這種公司就是詐騙，「他們之後會變成大公司，一定是官商勾結來的！」

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「沒風險的東西硬是幻想有弊案？」林智群分析，作業流程是由政府簽約後，廠商要先進貨，經檢測合格後才能收到款項，廠商延遲進貨和產品不合格都會被罰款，因此政府根本沒有風險。

▲▼高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明。（圖／記者李毓康攝）

▲高登環球生醫公司爭議持續延燒。（圖／記者李毓康攝）

針對外界質疑高登環球資本額只有200萬，林智群嘲諷指出，藍腦人認為鼎泰豐資本額只有8800萬元，竟然可以開十幾家分店、全世界160家餐廳，這肯定有問題、或是也有人質疑，才8800萬元可以開這麼多家店？8800萬元開170幾家店，開一家店只要花50萬元，你相信嗎？。他直言「沒做過生意的人才會以為資本額很重要。」

林智群說，有人質疑小吃店可以輸入醫療器材？去年慈濟念佛的、台積電做晶片的輸入疫苗，「你們這些人有靠腰嗎？還不是打得很高興？」

至於國民黨團爆料高登環球公司登記地址內部早已清空，林智群則說，「非法吸金公司裝潢都很漂亮，就是鎖定你們這些只看外表瞧不起小吃店的人的！不知道誰比較傻。」

面對快篩爭議，國民黨告發衛福部長陳時中瀆職，蘇貞昌今（7日）受訪表示，政府採購藥品過程非常嚴謹，快篩試劑也一樣，一定要經過食藥署的檢測，一定要在效期內、要在什麼時間以前進口，這都有嚴謹的規範，只要符合，我們都收購。

蘇貞昌呼籲，不必再用口水汙衊一天24小時、2年多來都在前線、都在第一線為大家堅守防役的辛苦防疫工作人員，「包括辛苦的指揮官」。

▼高登環球爭議延燒！網紅律師林智群連發多篇文章護航。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲▼高登環球爭議延燒！網紅律師林智群連發多篇文章護航。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲▼高登環球爭議延燒！網紅律師林智群連發多篇文章護航。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲▼高登環球爭議延燒！網紅律師林智群連發多篇文章護航。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲▼高登環球爭議延燒！網紅律師林智群連發多篇文章護航。（圖／翻攝自林智群臉書）

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