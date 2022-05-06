「快篩視為確診」打腫臉！陳建仁力推1書被起底　作者竟是他自己

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲日前主張「快篩陽性視為確診」，被前副總統陳建仁嗆「不懂流行病學，回去好好讀書」，然而中央疫情指揮中心5日馬上宣布快篩認定確診，讓網友狂酸陳。對此，陳建仁6日也推薦書籍《流行病學：原理與方法》說「好好看書」，卻被網友發現作者竟是他自己。

陳建仁被打臉後，6日中午在臉書表示，前天他的秘書和他討論以快篩替代確診的合適性，他告訴秘書，「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診。」秘書反問：「為什麼呢？」他則回應，「你去看看聯經出版社發行的《流行病學：原理與方法》149至155頁。」

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▲前副總統陳建仁。（圖／資料照）

藥師林士峰在臉書表示，陳建仁推薦去看《流行病學：原理與方法》149至155頁，但這本書的作者就是陳建仁，「拐個彎說自己一定是對的，就直說嘛，何必拿自己寫的書來引經據典」。

林士峰表示，「陳建仁前副總統可能忘了，能夠有權力制定防疫政策的只有指揮中心，即使是地方縣市首長，也只能以自身經驗提供自己的意見，供指揮中心做施政參考」，「前幾天柯文哲醫師剛提出快篩陽即為確診的想法的時候，陳建仁也只有痛批，要柯文哲回去多讀點書，等指揮中心公告採用並且制定細節之後，才補充說明」，「在旁邊的人看來，這就是惱羞成怒的硬凹（拗）。」

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