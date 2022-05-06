台南市公布最新版停課標準　黃偉哲：以密切接觸者為對象減輕停課衝擊

▲台南市教育局長鄭新輝指出，為兼顧校園防疫、學習品質，並減少預防性全班停課對家長之衝擊，新修正台南市校園暫停實體課程標準，並於6日宣布5月9日起實施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應教育部5月3日新修正「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」，以確診個案之密切接觸者及其篩檢結果做為判斷停課範圍，台南市COVID-19一級指揮中心通過教育局提案，為兼顧校園防疫、學習品質，並減少預防性全班停課對家長衝擊，新修正台南市校園暫停實體課程標準，並於6日宣布5月9日起實施。





市長黃偉哲表示，台南市校園師生疫苗仍持續鼓勵施打，目前國中小教職員完成三劑疫苗施打已達80.48％，國中學生第二劑施打率也超過70％，國小學生自5月4日已開始接種第一劑疫苗，持續強化校園防疫保護力。





教育局長鄭新輝表示，原停課標準為配合衛生單位的疫調及篩檢量能，採取較嚴格的預防性停課機制，但隨著快篩試劑6日起可由學校直接提供，對有染疫風險的教職員工生，已可快速篩檢出初步結果，因此經檢討修正後，新停課規定如下：一、班級內若有師生經衛生單位「匡列」為密切接觸者(居家隔離)，該員暫停實體課程，應待居家隔離及自主防疫結束並經快篩陰性後，始得返校。





二、學校有確診病例發生時：班級內有1名師生「確診」，該班級師生及確診者於班級、社團、交通車、宿舍、餐廳等場所曾接觸之人員，若經匡列為密切接觸者，皆應暫停實體課程，待居家隔離及自主防疫結束並經快篩陰性後，始得返校。





學校有「確診個案」及「密切接觸者」就讀班級達全校三分之一以上或達十班以上，該校得實施全校暫停實體授課2日，並視疫調及風險程度決定是否延長，該校教職員工生應進行「自我健康監測」；密切接觸者之篩檢結果為陰性，該班恢復實體授課。新增確診個案時，比照上述規定辦理。