本土累計24萬例「確診地圖曝光」　新北逼近9萬最嚴重

▲本土累計24萬2240例。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增3萬6168例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬2066例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於9000例。
今日新增3萬6168例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市12066例、台北市7716例、桃園市6271例、台中市1890例、高雄市1737例、基隆市1427例、台南市923例、宜蘭縣686例、新竹縣577例、彰化縣448例、屏東縣431例、雲林縣384例、花蓮縣382例、新竹市348例、苗栗縣255例、台東縣169例、南投縣166例、嘉義縣130例、嘉義市103例、澎湖縣39例、連江縣13例、金門縣7例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有5縣市（紅字）的累計確診數大於1萬例、1縣市（藍字）小於100例。
深咖啡色縣市（8109～87274例）有6：
基隆市11618例
台北市49812例
新北市87274例
桃園市38847例
台中市12053例
高雄市9036例
次深褐色（2683～8108例）有5：
新竹縣3662例
台南市5051例
屏東縣2838例
宜蘭縣4881例
花蓮縣5323例
橘色縣市（1003～2682人）有5：
新竹市1882例
苗栗縣1432例
彰化縣2526例
雲林縣1996例
台東縣1162例
淡橙色縣市（78～1002人）有5：
南投縣948例
嘉義市632例
嘉義縣890例
金門縣133例
澎湖縣167例
淡黃色縣市（0～77人）有1：
連江縣77例
今年1月1日至今已累計24萬2240例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計8萬7274例。
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