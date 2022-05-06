本土累計24萬例「確診地圖曝光」　新北逼近9萬最嚴重

本土確診者日漸增加，甚至有醫師以「身邊沒確診者代表你沒朋友」來形容疫情嚴峻的情況。但有民眾染疫後，竟因此遭老闆開除。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，傳染病防治法已規範，不能因為傳染病而有歧視，因此就傳染病的理由而資遣員工是不被允許的。