　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣政府今（6）日宣布新增13名確診者，確診累計139例，目前收治中54例，中症狀1例。金門縣長楊鎮浯表示，該中症確診者為一名80多歲長輩，因有慢性病史、血氧濃度略低於標準值，為高風險群，經醫師評估後使用抗病毒藥物進行治療中。另外，縣府也公布最新確診者足跡，並宣布5/10國小學童疫苗開打，目前已有751人預約。

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日主要案例，第一起案K136為5月2日公布K102的同住家人，該案為居隔期間陰轉陽者；第二起案K131為5日公布K123的同住家人；第三起案K128-K130為同住家人群聚；第四起案K133、K134、K135、K137、K139為曾經接觸過確診個案。

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門+13！5/6確診概況。（圖／記者林名揚翻攝）

在確診者中有一中症，該案為80多歲長者，因有慢性病史、血氧濃度略低於標準值，為高風險群，經醫師評估後使用抗病毒藥物進行治療中。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者103人，解除居家隔離62例，目前居家隔離155例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▼金門最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府同時公布確診者在金足跡，K127包括：搭乘5月2日立榮航空B7-8835台北往金門18：20航班；K131包括：搭乘5月3日華信航空AE-1275台北往金門17:00航班；K134包括：搭乘5月2立榮航空B7-8835台北往金門18:20航班、5月3日喝一杯餐廳；K135包括：5月1日太武山、星巴克（金湖）、5月2日金門機場；K137包括：搭乘5月3立榮航空7:00松山往金門航班；K139包括：搭乘5日立榮航空9：40台北往金門航班。

K133包括：4月30日金門機場、慈湖三角堡、北山古洋樓、3D漂浮斑馬線、羅寶田神父紀念園區、昇恆昌免稅店、畜試所、聯成廣東粥、金牪餐廳牛肉火鍋店、金合利鋼刀（伯玉路）、天根草典一條根，5月1日搭乘12:00大金門往小金門交通船、四維坑道、鐵漢堡、勇士堡、地雷主題館、八達樓子、湖井頭戰史館、富喬餐廳、搭乘15:30小金門往大金門交通船、水頭古聚落（得月樓、金水國小）、翟山坑道、古崗湖、酒鄉金門城、馬家麵線（伯玉路）、喝一杯餐廳，5月2日莒光樓、後浦小鎮（模範街、金門鎮總兵署、邱良功母節孝坊）、金門酒廠、聖祖貢糖（伯玉路）、高粱屋企業社（環島北路3段）。

縣府指出，各縣（市）每日的確診數，依中央的認定原則，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故本縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣宣布，5月10日至13日，在5鄉鎮衛生所進行疫苗施打國小學童疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

針對鄉親們關心的國小學童疫苗施打，經學校統計施打意願，有751人預約，約18.8%，後續將由縣府教育處統一造冊，於5月10日至13日，在5鄉鎮衛生所進行疫苗施打。

縣府表示，考量低收入戶與中低收入戶為經濟弱勢族群，為減輕渠等經濟壓力與負擔，縣府下週一（5月9日），將發放每戶兩張面額500元的快篩試劑兌換劵，讓弱勢家庭可持券至各販售點兌換，不會因為要購買快篩試劑而增加經濟負擔。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
國三2死重大車禍！貨車載「5萬劑快篩劑」猛追撞2車
快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長確診
閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了
男童確診突喊「腳痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心
獨／某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關
快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？
安珀拿出照片！被酒瓶性侵完…強尼戴普「牆壁寫血書」露鳥亂尿
美廉社「快篩開賣」一人限購5劑！　網見價格狂喊：合理
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

活力搖滾融入生命教育　玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

【廣編】國際蔬食文化節　今日世貿揭幕

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長陳靜萍PCR陽性確診

耗時2月打造「稻草巨龍」！屏東稻草藝術師李龍：要難倒我還很久

不斷更新／各地停課一次看！12縣市國三生會考前停課　15大學改遠距

閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了

一圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天「雨區越來越大」　放晴時間曝

男童確診3天突喊「腳痛痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

活力搖滾融入生命教育　玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

【廣編】國際蔬食文化節　今日世貿揭幕

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長陳靜萍PCR陽性確診

耗時2月打造「稻草巨龍」！屏東稻草藝術師李龍：要難倒我還很久

不斷更新／各地停課一次看！12縣市國三生會考前停課　15大學改遠距

閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了

一圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天「雨區越來越大」　放晴時間曝

男童確診3天突喊「腳痛痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心

活力搖滾融入生命教育　玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

【廣編】國際蔬食文化節　今日世貿揭幕

八年級男存60萬「再拚4年購屋」　他卻拒絕存股：3管道可籌頭期款

比熊犬吃到二哈口水「跟著壞掉」　露出同款甩舌照媽笑：回不去了

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／本土+36168！「6縣市病例破千」

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

不斷更新／12縣市國三生考前停課　15大學全校遠距

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

190家診所加入PCR採檢！指揮中心公布名單

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

更多熱門

相關新聞

台南第二期智慧路邊停車上線　隨停隨充更方便

台南第二期智慧路邊停車上線　隨停隨充更方便

台南智慧停車再進化，台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會，宏碁公司創辦人施振榮也特別錄製影片祝賀，並希望未來能將這套台灣研發智慧停車計費系統推廣到國際。

陳時中再嗆國民黨講風涼話：下次開標有能力就來參與

陳時中再嗆國民黨講風涼話：下次開標有能力就來參與

陳時中曝快篩試劑「進口進度」

陳時中曝快篩試劑「進口進度」

即／高雄男陳屍屋內　通報自殺不排除他殺

即／高雄男陳屍屋內　通報自殺不排除他殺

快訊／中重症+87！國小童重症住加護、30多歲男死後確診

快訊／中重症+87！國小童重症住加護、30多歲男死後確診

關鍵字：

金門確診金門疫情金門新聞金門影音

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

「高登」公司空無一人現場曝光

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面