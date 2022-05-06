快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣政府今（6）日宣布新增13名確診者，確診累計139例，目前收治中54例，中症狀1例。金門縣長楊鎮浯表示，該中症確診者為一名80多歲長輩，因有慢性病史、血氧濃度略低於標準值，為高風險群，經醫師評估後使用抗病毒藥物進行治療中。另外，縣府也公布最新確診者足跡，並宣布5/10國小學童疫苗開打，目前已有751人預約。

▲金門+13！8旬嬤「血氧低轉中症」。（圖／記者林名揚翻攝）

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今日主要案例，第一起案K136為5月2日公布K102的同住家人，該案為居隔期間陰轉陽者；第二起案K131為5日公布K123的同住家人；第三起案K128-K130為同住家人群聚；第四起案K133、K134、K135、K137、K139為曾經接觸過確診個案。

▲金門+13！5/6確診概況。（圖／記者林名揚翻攝）

在確診者中有一中症，該案為80多歲長者，因有慢性病史、血氧濃度略低於標準值，為高風險群，經醫師評估後使用抗病毒藥物進行治療中。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者103人，解除居家隔離62例，目前居家隔離155例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▼金門最新確診足跡曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府同時公布確診者在金足跡，K127包括：搭乘5月2日立榮航空B7-8835台北往金門18：20航班；K131包括：搭乘5月3日華信航空AE-1275台北往金門17:00航班；K134包括：搭乘5月2立榮航空B7-8835台北往金門18:20航班、5月3日喝一杯餐廳；K135包括：5月1日太武山、星巴克（金湖）、5月2日金門機場；K137包括：搭乘5月3立榮航空7:00松山往金門航班；K139包括：搭乘5日立榮航空9：40台北往金門航班。

K133包括：4月30日金門機場、慈湖三角堡、北山古洋樓、3D漂浮斑馬線、羅寶田神父紀念園區、昇恆昌免稅店、畜試所、聯成廣東粥、金牪餐廳牛肉火鍋店、金合利鋼刀（伯玉路）、天根草典一條根，5月1日搭乘12:00大金門往小金門交通船、四維坑道、鐵漢堡、勇士堡、地雷主題館、八達樓子、湖井頭戰史館、富喬餐廳、搭乘15:30小金門往大金門交通船、水頭古聚落（得月樓、金水國小）、翟山坑道、古崗湖、酒鄉金門城、馬家麵線（伯玉路）、喝一杯餐廳，5月2日莒光樓、後浦小鎮（模範街、金門鎮總兵署、邱良功母節孝坊）、金門酒廠、聖祖貢糖（伯玉路）、高粱屋企業社（環島北路3段）。

縣府指出，各縣（市）每日的確診數，依中央的認定原則，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故本縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。

▲▼金門縣宣布，5月10日至13日，在5鄉鎮衛生所進行疫苗施打國小學童疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

針對鄉親們關心的國小學童疫苗施打，經學校統計施打意願，有751人預約，約18.8%，後續將由縣府教育處統一造冊，於5月10日至13日，在5鄉鎮衛生所進行疫苗施打。

縣府表示，考量低收入戶與中低收入戶為經濟弱勢族群，為減輕渠等經濟壓力與負擔，縣府下週一（5月9日），將發放每戶兩張面額500元的快篩試劑兌換劵，讓弱勢家庭可持券至各販售點兌換，不會因為要購買快篩試劑而增加經濟負擔。