英蘇聯盟踢鐵板　湧言會闖夾殺難關「新北4中4全壘打」

▲湧言會新人李宇翔（左）、黃淑君（右）通過初選考驗。（合成圖／Facebook／翻攝自李宇翔、黃淑君臉書）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨雙北議員初選民調結果出爐，民進黨派系湧言會積極擴張，無懼「英蘇聯盟」夾殺，在新北市繳出「4中4」佳績，包括爭取連任的現任議員張志豪、上屆惜敗回鍋再戰的曾進益、新人李宇翔、何博文辦公室主任黃淑君均闖過初選考驗順利出線；反觀蘇系在新北推出黃韋鈞、吳亞蓁兩新人吞敗，無緣提名。

民進黨派系廝殺，在議員初選、黨職選舉都比往年激烈，英系與過去對立的蘇系聯手，在雙北多個議員選區跨派系助陣，擺明要「封殺」湧言會在各區提名的新人，包括新北市第二選區（五股、泰山、林口）、第五選區（板橋）、第九選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）都被視為指標戰區。

▲蘇巧慧陪同黃韋鈞車隊掃街。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）

其中，蘇系在五泰林推出立委蘇巧慧辦公室主任黃韋鈞，對抗湧言會立委趙天麟助理李宇翔。選戰期間，不僅蘇系立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸極力拉抬黃韋鈞聲勢，新潮流的立法院副院長蔡其昌、立委吳思瑤、周春米、邱議瑩、鄭運鵬都親自錄製影片加油或陪同掃街，英系大將、立委羅致政更多次來加持，黨內一度評估蘇系可望「輕取」湧言會新人。

不過，李宇翔最終仍成功突破黨內英蘇聯盟夾殺，以新人加權21.58％最高分擊退黃韋鈞，成績還領先現任議員賴秋媚17.91%，替湧言會在新北市搶下灘頭堡。

在板橋選區方面，民進黨初選呈現「6搶5」混戰局面，蘇系力推在地方經營多年的張宏陸服務處主任吳亞蓁，對上湧言會議員何博文交棒的新人黃淑君。吳亞蓁掛出板橋東、西區立委羅致政及張宏陸共同推薦的看板，「英蘇聯手」態勢明顯，引發地方關注，不過，民進黨今天公布初選結果，吳亞蓁以8.33％敬陪末座，而黃淑君則以16.23％順利出線。

▲吳亞蓁擔任張宏陸地方服務處主任多年，仍以民調8.33％惜敗。（圖／翻攝自吳亞蓁臉書）

在新店選區方面，正國會推出新人主播陳乃瑜，對戰英系新人黃琳，戰局呈現「兩個女人內戰」緊張態勢，除了蘇巧慧親赴新店為黃琳站台，張宏陸、吳秉叡也與蘇系「老將」現任議員陳永福相挺黃琳，喊出「陳永福加黃琳2席全上」。初選結果，陳永福無懸念出線，陳乃瑜則以0.64%微幅差距險勝黃琳，因民調數字相近，黃琳將提複查。

此外，英蘇聯盟也在台北市議員選戰聯手，例如台北市第二選區（內湖、南港）英系推出新人何孟樺，蘇巧慧親自陪同何孟樺掃街拜票，並讚美何孟樺經歷民進黨發言人、青年部主任歷練，是值得大家栽培的新人；而湧言會則是支持「民主活水連線」新人許菡芸。最終何孟樺以新人加權17.97%通過初選考驗，許菡芸則以14.88％飲恨吞敗。

綜觀此次湧言會在雙北議員初選提名佈局，包括士林北投區的林延鳳、大安文山區的趙怡翔通過初選考驗，加上不需要初選的中山大同區顏若芳，北市僅中正萬華推出的康家瑋中箭落馬，繳出「4中3」好成績；在新北市部分，更是「4中4」全壘打，中和張志豪、土樹三鶯區曾進益、五泰林李宇翔、板橋黃淑君均順利出線，為派系開疆闢土注入一劑強心針。

耐人尋味的是，湧言會召集人、立委王定宇今天下午透過臉書表示，湧言會在新北揮出初選全壘打，而正國會立委余天宣布退選新北市黨部主委，「以退選來支持何博文」，並一一感謝正國會、蘇系、新潮流要角，讓派系廝殺變成大團結、大合作。唯獨不見感謝同樣在新北佔有一席之地的英系成員。

▲湧言會曾進益通過初選考驗。（圖／翻攝自曾進益臉書）

▲張志豪將爭取連任。（圖／翻攝自張志豪臉書）