黃偉哲致力營造友善客語使用環境　新樓醫院客語臨櫃服務啟用擴大至11處

▲台南市客家事務委員會6日上午於台南新樓醫院舉辦「2022年度公事客語無障礙環境─臨櫃服務據點啟動儀式」，市長黃偉哲也親臨現場為客語服務人員授證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市客家事務委員會6日上午於台南新樓醫院舉辦「2022年度公事客語無障礙環境─臨櫃服務據點啟動儀式」，市長黃偉哲也親臨現場為客語服務人員授證，感謝新樓醫院協助與幫忙，配合市府推動客語無障礙環境，讓客家鄉親能夠得到更便利的服務。





公事客語無障礙服務人員臨櫃服務期間自今年4月起至11月30日止（週一至週五，不含例假日及國定假日），客語服務人員皆佩戴識別證及穿著服務背心，以利洽公民眾辨識。在服務項目方面，除提供客家鄉親及市民朋友客語口譯、導覽、洽公或觀光等諮詢，亦可取得台南市各項動靜態客家展演活動資訊。





黃偉哲表示，市府推行公事客語無障礙環境計畫，已邁向第12個年頭，近年來執行成果不斷成長。公事客語服務據點持續擴展，包括中西區3處、東區4處、安平區2處、永康區1處及新營區1處，已達11處，其中醫療院、所機構就有5處，市府與醫療院所積極共同營造安全、防疫、健康的客語友善環境，不遺餘力。





黃偉哲指出，台南市沒有集中的客家聚落，除了楠西的江家古厝還有白河的詔安里之外，其他客家鄉親都散居各地，但是今天看到醫院那麼多的病患和陪病家屬，客語服務還是有必要的。他也感謝新樓醫院各位同仁的協助與幫忙，配合市府推動客語無障礙環境，讓客家鄉親能夠得到更便利的服務。黃偉哲市長並贈花給女性民眾預祝母親節快樂。





台南郭綜合醫院去年配合推動客語無障礙環境，而後新樓醫院、東區區公所、台南市立醫院及東區衛生所等單位也紛紛響應投入。



目前全市客語臨櫃服務已達11個據點，客語服務人員22名，雖疫情嚴峻，服務量能不減反增，預計今年提升服務人次目標可達54000人次。





客委會主委古秀妃表示，台南公事客語服務人員不僅熟稔客語且熱情親切，主動積極的態度更深受民眾讚賞。同時她也感謝台南一流醫療品質的台南新樓醫院於門診區設置客語諮詢服務櫃台，提供就診民眾溫馨親切的客語指引服務。