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桃園男竊工地機具失風落跑！捨不得到嘴肉飛了　返回取贓落網

▲游姓男子凌晨偷竊工地電纜工具，遭保全發現棄車逃逸。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲游姓男子凌晨偷竊工地電纜工具，遭保全發現棄車逃逸。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有竊盜、毒品前科48歲游姓男子因缺錢花用，5日凌晨到桃園市蘆竹區某建築工地內的電動器具及電線上，正當他得手準備騎車離開時，卻遭到保全人員發現追捕，不得不捨棄自己的機車和贓物逃逸。逃亡過程中還大費周章的偷了1部貨車、機車及3輪腳踏車；當他於翌日早上再次返回工地，想要取回自己的機車和贓物時，為埋伏的警網當場逮捕。

▲逃逸過程中連三輪腳踏車都偷作為代步工具。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲逃逸過程中連三輪腳踏車都偷作為代步工具。（圖／記者楊熾興翻攝）

游姓男子於昨日在工地內先偷了電纜10綑、電動工具9個及螺絲起子等，準備騎車逃離現場時為保全追捕才棄車逃逸，為了返回位於平鎮區的住所，一路上先偷了1輛小貨車代步，直到沒油後，又再偷了另1輛三輪腳踏車。翌日當他自平鎮區騎著竊來的三輪腳踏車打算返回現場取回自己的機車時，途中他又嫌棄三輪腳踏車費力，於是又竊取了另1輛機車代步。

▲▼建築工地遭竊的電纜和電動工具。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼建築工地遭竊的電纜和電動工具。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼建築工地遭竊的電纜和電動工具。（圖／記者楊熾興翻攝）

幾經波折，當他於8時20分返回做案現場時，卻被早已埋伏多時的蘆竹分局南竹派出所所長古子毅等3名員警當場逮獲。由於3輛交通工具均未加裝防盜鎖具，因而遭到竊嫌輕易竊走。警方呼籲，車輛停放時，應選擇照明充足之處，並應加裝防盜鎖具，以免遭到宵小覬覦。

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