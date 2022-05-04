紅黃線臨停「禁檢舉只能打110」挨轟！交通部要提檢討報告了

▲4/30後紅黃線臨停不開放民眾檢舉。（圖／台東警分局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部修正道路交通管理處罰條例，修正民眾可檢舉的違規項目共46項，最大宗的檢舉項目「紅黃線臨停」不再開放舉報，必須撥打110、1999通知警方處理。立委王婉諭質疑，新規可能反而造成警力負擔，或是等警方到場檢舉項目不存在。交通部承諾，三個月後視執法狀況提出檢討報告。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材列席報告，針對交通部上月30日修正道路交通管理處罰條例，表列46項可開放民眾檢舉的違規項目，其中最大宗的檢舉項目「紅黃線臨停」則不在名單內，引發民眾反彈。

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王婉諭質疑，民眾現在要檢舉違規，還得打電話給警察來開單，可能變相增加警方工作，且警方到場後，檢舉項目可能早已不復存在，導致疲於奔命的狀況發生，此外暫停檢舉違停，也可能會影響行車安全。

對此王國材表示，這是與警政署討論的結果，表列出的46項檢舉項目都是最嚴重的，過去沒有檢舉制度時，也都是由警方處理違停，後來開放舉報每年有400多萬件檢舉，出現重複開單等狀況，因此特以修法改正。

王國材表示，至於人力方面，因為是與警政府共同討論擬定的方案，因此警政署有事先盤點人力，不會有人力不足的問題，交通部將於三個月後，針對修法後對交安的情況，提出檢討報告。