被翻舊帳！他急求生「吐1句」卻被趕下車：高速公路欸　網全挺女友

▲女友氣得將原PO趕下車。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「X！真的是肖查某！」一名男網友發文大吐苦水，日前開車出去玩，女友突然在路途中翻起舊帳，問他以前為何要劈腿？自以為機靈的他，馬上說了1句話安撫，想不到卻反而被趕下車，「居然把車靠路肩停車，要我下車自己回家！」討拍文曝光後，底下網友則一面倒挺女友，甚至還嫌女友不夠狠。

這名男網友在臉書社團「靠北女友my girl」上貼文，直呼「真的很誇張！」日前他和女友開車出去玩，本在路上聊得很開心，想不到對方話鋒一轉，突然翻起舊帳，問他以前為什麼要劈腿？當時他為了避免爭執，趕緊說「那是人之常情，我現在從良了。」豈料，這句話卻讓女友更怒。

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原PO不解直呼，「女友不知哪根筋又斷了？居然把車靠路肩停車，要我下車自己回家！X的，高速公路欸！」他連噴女友有毛病、情緒控管很差，不過即便如此，他也只能摸摸鼻子下車，並請警察送他回台北，當時他顏面盡失，還被警察笑，「X！真的是肖查某！」

▲原PO在高速公路上被趕下車。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友全傻眼表示，「當你說出『人之常情』，你還活著就是她對你最後的寬容」、「人之常情？是我就踹你下車了」、「我是覺得你應該要先慶幸她是靠路肩停車」、「還人之常情？渣最喜歡把自己可憐化」、「高速公路被趕下車也是人之常情」。還有些網有胡鬧表示，「這就是為什麼我下個月決定考汽車駕照的原因」、「笑死，還好都是我開車」。

不過值得一提的是，「高速公路及快速公路交通管制規則」第12條寫道，「汽車行駛高速公路及快速公路，除於規定之停車處外，不得在路肩及路肩外、中央分隔帶、隧道內或交流道停車」，除非遇特殊狀況而影響行車安全，方得在路肩暫停，但仍應顯示危險警告燈。

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