長榮貨櫃場數十噸堆高機重輾　24歲男一手一腳慘截肢...駕駛下場曝

▲黃姓男子遭重達數十噸的大型堆高機輾過右腿，當場昏迷，腿部血肉模糊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區大同路三段長榮貨櫃場內，發生一起嚴重吊掛貨櫃作業意外，當時廠內陳姓駕駛正駕駛貨櫃堆高機整理貨櫃在作業過程疑壓到異物，下車查看發現重達數十噸的貨櫃推高機前輪壓到該廠內的另名黃姓員工，黃姓工人右腿當場碎裂痛到昏迷，經搶救救回一命，但右臂、右腿仍遭截肢。士林地院審結，依過失傷害致重傷罪判陳姓駕駛6月徒刑、易科罰金18萬元。

判決指出，2020年6月8日上午9時57歲黃姓男子駕駛堆高機行駛在廠區，但因堆高機駕駛視線死角，未注意24歲黃姓員工走在人行穿越道上，竟不偏不倚撞上黃男，導致黃男遭輾壓其身體右下肢，造成右肢嚴重出血，經送醫撿回一命，但右側3根肋骨骨折、右側肩胛骨骨折，右上肢、右下肢都截肢，陳姓男子被依過失傷害致重傷罪起訴。

▲黃姓男子遭重達數十噸的大型堆高機輾過右腿，當場傷重昏迷，腿部血肉模糊。（圖／記者張君豪翻攝）

審理時，陳男均坦承犯罪，但黃男不滿陳男與長榮國際儲運公司共同墊付醫藥費227萬餘元甚至僅賠5萬元慰問金，在調解時要求更高金額賠償，雙方調解失敗，黃男提附帶民事求償將移民事庭審理。

法官認，陳男雖未與黃男和解，但自白自首，已有悔意且惡性非重，可予減刑，審酌陳男駕駛堆高機行駛應注意前方狀況，卻疏未注意黃男從前方通過，造成黃男重傷，目前仍在長榮國際儲運公司任職，依過失傷害致重傷罪判決陳男6月徒刑可易科罰金18萬元。全案仍可上訴。