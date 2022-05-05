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蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時、困難且不划算

▲外媒實測蘋果自主維修計畫。（圖／取自MacRumors）

▲外媒實測蘋果自主維修計畫。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果公司上周宣布推出自助維修計劃，目前，官方允許iPhone 12、iPhone 13和iPhone SE三代用戶從蘋果官方採購零件、租用工具自行維修產品。不過根據外媒實際動手維修結果發現，並沒有省下很多錢，且維修過程十分複雜。

很多人好奇自助維修是如何運作的，以及維修過程是否容易，因此外媒MacRumors訂購維修套組來更換iPhone 12 mini的電池。測試者以前從未維修過iPhone，所以可以代表普通消費者。

首先，他們在服務上線當天訂購一個維修工具包和相應零件，並在不久之後收到，值得注意的是，對於大多數維修，都需要零件和工具包。後者有兩個單獨的包裝，整套重達35公斤左右。租用形式。時間是一個星期，超時不寄回的話，蘋果會向你收取1300美元的費用，約為新台幣38350元，通過信用卡授權形式扣費。

租用工具包的費用為49美元，而iPhone 12 mini電池包的費用為70.99美元，但寄回舊零件可返還24.15美元。這意味著在iPhone 12 mini上更換電池總共需要95.84美元。相比之下，去官方售後換電池需要69美元，因此如果自己沒有工具自助維修並不划算。

至於實際的維修過程，即使有蘋果官方的維修手冊和工具，實測後發現十分困難，並且工具包中缺少手冊一些東西，比如鑷子和熱防護手套。因此需要購買更多的補給品，正因為如此，修理花了一整天時間，且處理接著劑非常耗時。

MacRumors認為，對於外行來說，最好將手機帶到專業人士處進行維修，而不是嘗試自己修理。

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