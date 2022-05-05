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高效傳輸、100W供電　蘋果新品連接線售價4890元

▲蘋果新品連接線售價近5000元。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果新品連接線售價近5000元。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果推出了新的線材，Thunderbolt 4 Pro傳輸線於蘋果2022春季發布會上首次亮相，目前3米長的Thunderbolt 4 Pro已在官網上線開賣，售價159美元，台灣官網售價為台幣4890元，另有售1.8公尺長的版本，售價為3990元。

據蘋果介紹，Thunderbolt 4 Pro充電線採用編織設計，支援Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4傳輸，最高傳輸速率40Gbps。除了數據傳輸，還能提供100W供電以及DP影像輸出（HBR3）。

用戶可以使用這條連接線將配備Thunderbolt 3或Thunderbolt 4 （USB-C） 連接口的Mac連接至配備Thunderbolt和USB的顯示器和設備，如Studio Display、Pro Display XDR。

此前，ChargerLAB對這根連接線做過拆解，線纜內部採用19根同軸線扭絞，然後使用TPE絕緣橡膠包覆，上面還有一層薄薄的鋁箔用於金屬屏蔽，再外面才是編織外表，具備不錯的防塵防水能力。

19根導線中大部分都鍍了銀和純銅，有6根鍍錫銅線用於供電，兩根白色塑膠包裹的線是向後兼容USB 2.0傳輸。連接插頭部分內部由硬黑色塑膠和黃銅套管保護，每個連接器有24個鍍金引腳，拆開後還看到了Intel的Thunderbolt 4專用晶片。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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