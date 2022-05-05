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花蓮+574！12歲以下+86　朱家祥：只要走出家門就是足跡熱區

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）
▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／花蓮報導

今（5）日指揮中心公布全國新增30035例確診個案，其中花蓮新增574例，衛生局長朱家祥表示，之所以與中央公布的數字625人有落差，是由於花蓮某一醫療院所將陰性數據誤傳為陽性，中央尚來不及更改數據。在今日確診者年齡方面，12歲以下有86位、13-18歲38位、19-64歲有373位、65歲以上有77位；住院人數113人，居家照護人數新增336人，累計3117人，居隔人數為10354人。朱家祥也表示，只要走出家門就是足跡熱區，呼籲大家做好防疫。

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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在快篩陽性率方面，5/4部立花蓮醫院快篩473人，有43位陽性，快篩陽性率為9.09%，玉里慈濟醫院快篩87人，有2位陽性，快篩陽性率為2.29%，快篩陽性率有增加的趨勢。

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

在確診者分流方面，為使專責病房能充分運用，也提升確診者住院條件要求，確診者需懷孕36周以上，年齡層也從75改為80歲以上。對於無症狀和輕症的洗腎的病患，依衛生署安排做居家照護和洗腎治療，若原本在醫院就診的洗腎病患，可到原治療醫院繼續洗腎；原本在診所洗腎的確診病人，則到國軍花蓮總醫院、部立花蓮醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院這四家醫院洗腎。

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

在校園停課方面，今日新增15所學校，高中1所，和1位學生確診；國中5所，含8位學生和1位平和國中老師確診，與老師有接觸皆暫停3天實體課程；國小有4所學校，5位學生，影響5個班級；幼兒園有5所，確診6位學生，影響5個班級暫停實體課程。未進入校園的確診師生人數，共23所學校，包含3位老師和24位學生。

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

6-11歲學童也從今天起開始施打莫德納疫苗，對於是否有不良反應通報，朱家祥表示，可施打人數為2934人，真正施打了682人，佔可施打人數23%，早上到明義國小巡查，該校可施打人數為1348人，最後施打258人，佔可施打人數19%，只有4個5、6年級學生有暈針、臉色發白的現象，休息過後無大礙。

至於問花蓮是否有需額外注意的足跡熱點？朱家祥表示，問花蓮有沒有冷區更確實，只要你家沒人確診就是冷區，只要出了家門就是熱區，記得做好防疫。

最後，因為疫情緣故，花蓮血庫血量庫存不足，朱家祥也呼籲大家到捐血中心捐血，防疫與捐血不衝突。

▲0505花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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