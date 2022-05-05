色姨丈摸全身！國一女崩潰「大熱天蓋被子遮羞」　母怒求償百萬

▲新北色姨父趁國一外甥女獨自看家，假藉幫忙按摩猥褻得逞，事後外甥女告知母親，並報警處理，經士林地院審理，姨父需賠外甥女及其母親共60萬元。（示意圖／123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

新北一國一女學生阿純(化名)於108年7月獨自看家，姨丈正好來拜訪，看阿純落單竟起色心，藉口幫忙按摩，不顧阿純閃躲抗拒，從耳朵、胸部摸到下體。等阿純母親回家，看女兒大熱天還蓋著被子、躺在床上，覺得奇怪不斷追問，阿純才向母親哭訴發生經過，隨後報警處理。經士林地院審理，判處姨父需賠60萬元，姨父不服又上訴，被台灣高等法院駁回，維持一審原判。

判決書指出，阿純和外婆、母親同住，108年7月24日上午11時許姨丈來訪，看到只有阿純一人看家，竟起色心，假藉幫忙按摩，先碰觸阿純肩膀試探，再繼續撫摸她的耳朵、胸部；阿純不知所措，藉口說要上廁所，躲到外婆房間，姨丈繼續尾隨，在自己岳母房裡撫摸外甥女背部、大腿、下體，不顧阿純為閃避已蜷縮在床角，又強行掀開阿純上衣，強吻臉頰，猥褻得逞後，給阿純一杯飲料安撫。

等母親買菜回家，看阿純看起來很難過的樣子，且大熱天在床上還拿被子蓋住肚子和下半身，覺得很奇怪而不斷追問，阿純本來不想說，最終情緒崩潰，哭著說被姨丈摸了「屁股跟尿尿的地方還有胸部」，母親隨後報警，並對姨父求償100萬元，經士林地院審理，判處姨丈需賠阿純與母親各30萬元。

姨丈不服上訴，他否認對阿純有猥褻行為，認為阿純與母親是為了要錢才緊咬不放，且雙方現在已不往來，阿純所受傷害並不嚴重。並稱自己是中低收入戶，還要照顧病母、養2名子女，有經濟困難，請求法官判賠少一點。

經臺灣高等法院審理，認為阿純與姨丈2家平日素有往來，自然知道姨丈家經濟無法負擔百萬賠償，自無為錢財誣賴的道理；考量姨丈從事資源回收，月收2萬餘元，阿純母親為作業員，月收約2萬8千元至3萬6千元，名下尚有土地等財產，但姨丈從小看阿純長大，自己也育有2名子女，女兒年齡與阿純相仿，明知阿純未滿14歲，竟對其施以強制猥褻行為，導致阿純身心嚴重受創，影響人格發展深遠，最後維持一審原判，姨丈需賠阿純與母親各30萬元。