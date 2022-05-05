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知本海岸金屬探測「有2噸黃金」　尋寶人急調怪手開挖：剩最後2天

▲▼金屬探測光譜儀有大量黃金反應！知本海岸恢復開挖尋地底2公噸黃金。（圖／記者楊漢聲攝）

▲知本海岸傳說埋2噸黃金，尋寶人4日再次調來怪手恢復開挖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台東知本海岸傳說埋藏著日治時期遺留的2公噸黃金，嘉義安姓業者與劉姓合夥人依法申請開挖，不料遭當地部落以傳統領域為由阻擋，開挖工作被迫暫停。尋寶人4日再次找工人恢復開挖，並稱之前經波蘭及台大學者實地考察，儀器顯示大量代表黃金的紅色光譜反應，對於黃金的存在相當有信心。

安姓業者表示，他的父親日治時代在知本當警察，生前曾告訴他，日本戰敗撤退時，將大量黃金埋藏入地底，父親還協助搬運，埋藏地是在原本的知本光電開發區，他因此找上劉姓合夥人向政府申請開挖，但大動作開挖也引發當地部落關切，4月初以位置是傳統領域為由，阻擋開挖工程，造成工程一度停擺。

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根據《自由時報》報導，開挖工程暫停1個月後，劉姓合夥人4日再度調來怪手開挖，當地部落住民仍到場阻止，警方因此到場維持秩序。劉男表示，他們申請的開挖期限剩2天，已繳給政府200多萬保證金，並投資工程100多萬元，不挖錢就全部打水漂，而部落又一直不願意協商，才決定繼續執行合法權益。

▲目前開挖兩層樓深，尚未尋獲黃金蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲工程4月初時就已經開挖2層樓深，不過後續遭部落居民阻止，工程一度停擺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉男透露，至於知本海岸有埋藏黃金一事，他們在向政府申請開挖前，曾請波蘭專家、台大教授實地考察，探測儀器顯示了代表黃金的大量紅色反應，預估至少有2公噸黃金，埋藏在地表下7.5公尺至15公尺的位置，他們開挖是有科學根據的。

台東縣政府表示，安姓業者是依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」提出申請，申請的開挖面積為8公尺長、6公尺寬，並同意挖掘結束後，會把土地回復原狀。安姓業者為阿里山鄒族人，今年已70歲高齡，有感年邁且因罹癌正接受化療，才決定放手一搏，尋找爸爸曾提及的傳說中的黃金。

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