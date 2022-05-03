女兒剛要上國小！腳踏車男喝醉違停慢車道　遭撞飛搶救5天亡

記者柯振中／綜合報導

台中市一名陳姓男子4月29日喝酒後騎腳踏車違停在慢車道上，遭後方自小貨車撞飛，送醫搶救5天不治身亡，留下了年僅6歲的女兒，也讓親妹妹崩潰痛哭。事件發生後，58歲李姓小貨車駕駛也被依照過失致死罪送辦。

▲單車男子酒後違停道路被撞，搶救5天不治身亡。（圖／民眾提供）



一名陳姓女子在臉書上發文，徵求4月29日凌晨4點30分左右的行車紀錄器畫面，同時希望替哥哥集氣。陳女表示，父親在她很小的時候就過世，臨終前囑咐哥哥要好好照顧她，哥哥一直不敢忘記父親的囑託，對她愛護有加，沒想到如今發生意外，讓她十分悲痛。

▼男子騎腳踏車違停慢車道，遭撞飛後搶救5天不治身亡。（圖／民眾提供）



陳女說明，哥哥今年才32歲，還有一名即將上小學的女兒，希望網友能幫忙集氣。不過，32歲陳男送醫搶救5天，仍然不治身亡。

▼32歲陳男被撞後，妹妹到臉書社團希望能徵得行車紀錄器畫面，同時替哥哥集氣。（圖／翻攝臉書）



警方調查後發現，肇事的58歲李姓駕駛酒測值為0，遭撞的32歲陳男酒測值則是超標，初步判定陳男違停，李男又沒有注意路況，所以才導致案件發生，詢問後依照過失致死罪送辦，詳細原因為何仍待進一步釐清。

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