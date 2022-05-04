深夜街頭咆哮丟汽油瓶　桃園怪男連偷汽機車辯：心情欠佳

▲桃園市黎姓男子3日深夜在平鎮區南東路先竊取一輛汽車，後來持預藏汽油瓶丟向路旁涉嫌縱火，警方循線查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子3日深夜在平鎮區街道咆哮，還丟擲汽油瓶涉嫌要縱火，民眾發現後向警方報案檢舉，警方到場處理，黎卻趁機逃跑；4日凌晨4時許，警方查獲正騎著贓車的黎男到案，混身充斥濃濃汽油味。警方查出，黎先竊取一輛汽車，後又竊取1輛機車，至於為何暗藏汽油瓶與丟擲汽油瓶，黎辯稱「心情欠佳」，警方偵訊後依竊盜、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲平鎮警方4日凌晨拘捕黎姓男子到案，在其身上起出汽油瓶與菜刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方調查，52歲的黎姓男子3日深夜10時許，先在平鎮區南東路竊取一輛轎車得手後開往新光路，在夜深人靜巷弄間突然大聲咆哮，還向道路丟擲汽油瓶，所幸並未燃燒，民眾向警方報案檢舉，平鎮派出所員警據報立即趕往現場，但黎男已逃離現場，不過有居民聲稱自家機車遭竊，警方調閱監視系統，發現竊賊就是黎姓男子。

▲桃園市黎姓男子涉嫌縱火與竊取汽機車案，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據平鎮派出所所長姜國襄指出，案發後警方通報線上警網攔截圍捕，今日凌晨4時許，警網在平鎮區金華街發現騎乘贓車黎男，上前盤查後發現他混身有濃濃汽油味，確認黎男就是涉嫌縱火與竊取汽機車犯罪嫌疑人，立即以現行犯將黎逮捕。

黎男落網後，員警在黎身上起出做案工具與空的汽油瓶與1把菜刀，黎辯稱「心情欠佳」才犯案，警方偵訊後依竊盜、公共危嫌罪嫌將黎移送桃檢察偵辦，並深入追查黎男縱火動機釐清案情。

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