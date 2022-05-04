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北投翁遭「假股神」誘惑！匯7位數代操股票...警一動作秒刪LINE群

▲▼ 北投分局永明派出所警員左起，陳珈惠、江家瑩、林勇智 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區陳姓男子，誤信LINE投資群組跑到銀行急匯130萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區70歲陳姓老翁喜愛投資，聽信網路LINE群組話術，急赴銀行匯130萬元，所幸行員察覺有異，立刻通報警方。永明派出所警方到場後，直白向陳姓老翁說「你不會覺得很奇怪嗎？如果是代操應該是公司戶或是證券戶呀！」員警的話猶如當頭棒喝，震醒宛如睡夢中的老翁，也讓他成功保住高額積蓄。

北投分局永明派出所，日前接獲，70歲陳姓老翁赴富邦銀行石牌分行急想匯130萬元，經行員進一步詢問，得知陳男要匯款請人代操股票，認為他應該遭詐騙，立刻報警處理。

▼北投分局永明派出所警員左起，陳珈惠、江家瑩、林勇智成功阻止詐騙 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投分局永明派出所警員左起，陳珈惠、江家瑩、林勇智 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

永明派出所警員陳珈惠、江家瑩、林勇智到場後發現，陳姓老翁是遭典型投資詐欺手法，詐騙集團亂槍打鳥加LINE方式，將人加入LINE群組，謊稱可以代為操作股票，以保證高獲利低風險等話術取信陳男後，要求陳男先匯款到指定帳戶。

經員警向老翁解釋，「你不覺得這個人很奇怪嗎，是代操的話，會是一個公司戶或是證券戶」，更進一步向老翁舉例，很多詐騙都是用該手法，要老翁不要相信，同時也提醒老翁不要將自己身分證拍給對方。

警方持續耐心向老翁指出，未成功交易股票並不會構成違約交割，且非經合法證券商作業，並不會有手續費及證券交易稅等金額產生，經勸導下，成功阻止陳姓老翁匯款，並當場請他將該LINE詐騙ID帳號封鎖刪除，陳姓老翁也相當感謝行員及員警的協助。

對此，警方呼籲，詐騙無孔不入，民眾LINE如有不明人士加好友或群組，無須理會，立即封鎖、刪除並退出群組，如有疑義可撥打165反詐騙專線諮詢，小心查證才能避免受騙。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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關鍵字：

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