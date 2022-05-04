台東+117！養護機構群聚還在燒...63人確診　校園又增15師生染疫

▲台東今日+117。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(3)日新增117名確診者，103名民眾戶籍或居住地分在台東、14名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-95歲不等，其中有54例屬於與確診者密切接觸後有症狀採檢確診、49例為社區型感染、14例為居住外縣市，全縣累計居隔共4300人，1606人仍隔離中。

台東縣衛生局表示，雖然中央已取消實聯制但為降低對醫療體系的衝擊，衛生局不僅早已跨科室加派人力協助匡列及分流收治，中央5月起已啟動確診者自主回報疫調系統，請民眾到醫院PCR採檢時、務必填寫正確的手機號碼，方便中央簡訊發送及後續自主回報。

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針對縣內某老人養護機構群聚事件，已完成全院236人PCR採檢，總計63人確診(13名員工及50名住民)，其中10位住民有發燒及血氧偏低情形，衛生局已緊急安排送醫住院治療。今早衛生局也接獲該機構通報有1重癱的確診住民死亡，經了解該住民為70多歲男性，因有車禍後腦出血、水腦以及高血壓、糖尿病慢性病史，相關死亡原因是否與確診有關仍以中央研判說明為主。目前縣府持續協助該機構完成確診個案分艙分流、並協助馬偕醫院針對機構內人員進行COVID-19抗病毒藥物評估及給藥，以維持住民健康。

▲台東縣校園疫情資訊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日校園新增13生、2師確診，至今日為止累計共181生、14師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：富岡國小附幼全園延長停課至5/10、快樂文理(美語)補習班1班延長停課至5/10、豐榮國小1班級延長停課至5/11、復興國小全校停課至5/10、豐田國中1班級停課至5/10、富山國小利吉分校1班級停課至5/10、卑南國中全校停課至5/5、利嘉國小附幼停課至5/6。