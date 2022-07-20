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全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

記者張寧倢／綜合外電報導

橫跨亞利桑那州與內華達州的美國最大水壩「胡佛水壩」（Hoover Dam）於19日發生爆炸，一個變壓器在上午10時左右突然爆炸，現場燃起橘色火焰與黑色濃煙，相關單位在半小時內撲滅火勢，但遊客聽見警報器大響，又目睹爆炸景象，當場就將畫面拍下PO網。目擊火災的少年表示，大量黑煙竄天宛如蕈狀雲。

▲▼美國胡佛水壩（Hoover Dam）於19日發生爆炸，現場燃起火焰，大量黑色濃煙升起。（圖／翻攝自推特／@kristynashville、@SimplyBreaking）

▲美國胡佛水壩（Hoover Dam）發生爆炸，現場竄起黑色濃煙。（圖／翻攝自推特／@kristynashville） 

美國全國公共廣播電台（NPR）等外媒報導，完工於1936年的「胡佛水壩」作為美國歷史地標，曾經是電影《變形金剛》、《傻愛成真》取景地，每天有多達2萬輛汽車駛過大壩上方橋樑。這座橫跨科羅拉多河的水力發電設施高度約221公尺，是美國最高的混凝土水壩之一，其17台發電機組可供多達170萬戶家庭、約800萬人用電。然而，一段胡佛水壩爆炸影片19日卻在網路上瘋傳。

令人震驚的影片顯示，水壩底部一座裝有渦輪機組的平台上，出現橘紅火焰，一團濃煙直竄升天，拍攝影片的目擊者震驚地說，「我的天啊，剛才有東西爆炸了。」還能聽見有導遊一邊開始疏散遊客。政府官員表示，胡佛水壩的一個變壓器於19日上午10點爆炸起火，半小時內就撲滅火勢，但火災已引起遊客注意，他們聽見了警報聲，也感受到腳底下的地面轟隆震動。

▲▼美國胡佛水壩（Hoover Dam）於19日發生爆炸，現場燃起火焰，大量黑色濃煙升起。（圖／翻攝自推特／@kristynashville、@SimplyBreaking）

▲胡佛水壩19日變壓器起火爆炸，引發遊客震驚反應。（圖／翻攝自推特／@SimplyBreaking）

來自舊金山的13歲少年William Herro表示，當時他和父母在觀景橋上看見爆炸，接著聽到巨大爆炸聲，「大量黑煙在空中炸開，看起來幾乎像個蕈狀雲，然後就起火了。我真的很驚訝，所以就開始錄影。」

根據當局說法，儘管變壓器等設施損毀會帶來供電壓力，但電網沒有因此中斷，發電廠仍在發電，也沒有任何人員傷亡，目前相關單位仍在調查起火原因，政府將隨時提供最新情況。報導補充，隨著美國西部發生旱災，胡佛大壩蓄有的美國最大水庫米德湖（Lake Mead）近來水位降至歷史新低，目前水庫容量不足30%，與1983年歷史最高水位相比，湖泊水位已下降170英尺（約51.8公尺）。

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