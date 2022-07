全美最大「胡佛水壩」爆炸！遊客目睹蕈狀黑煙竄天　火災警報大響

記者張寧倢/綜合外電報導

橫跨亞利桑那州與內華達州的美國最大水壩「胡佛水壩」(Hoover Dam)於19日發生爆炸,一個變壓器在上午10時左右突然爆炸,現場燃起橘色火焰與黑色濃煙,相關單位在半小時內撲滅火勢,但遊客聽見警報器大響,又目睹爆炸景象,當場就將畫面拍下PO網。目擊火災的少年表示,大量黑煙竄天宛如蕈狀雲。

▲美國胡佛水壩(Hoover Dam)發生爆炸,現場竄起黑色濃煙。(圖/翻攝自推特/@kristynashville)

美國全國公共廣播電台(NPR)等外媒報導,完工於1936年的「胡佛水壩」作為美國歷史地標,曾經是電影《變形金剛》、《傻愛成真》取景地,每天有多達2萬輛汽車駛過大壩上方橋樑。這座橫跨科羅拉多河的水力發電設施高度約221公尺,是美國最高的混凝土水壩之一,其17台發電機組可供多達170萬戶家庭、約800萬人用電。然而,一段胡佛水壩爆炸影片19日卻在網路上瘋傳。

令人震驚的影片顯示,水壩底部一座裝有渦輪機組的平台上,出現橘紅火焰,一團濃煙直竄升天,拍攝影片的目擊者震驚地說,「我的天啊,剛才有東西爆炸了。」還能聽見有導遊一邊開始疏散遊客。政府官員表示,胡佛水壩的一個變壓器於19日上午10點爆炸起火,半小時內就撲滅火勢,但火災已引起遊客注意,他們聽見了警報聲,也感受到腳底下的地面轟隆震動。

▲胡佛水壩19日變壓器起火爆炸,引發遊客震驚反應。(圖/翻攝自推特/@SimplyBreaking)

來自舊金山的13歲少年William Herro表示,當時他和父母在觀景橋上看見爆炸,接著聽到巨大爆炸聲,「大量黑煙在空中炸開,看起來幾乎像個蕈狀雲,然後就起火了。我真的很驚訝,所以就開始錄影。」

根據當局說法,儘管變壓器等設施損毀會帶來供電壓力,但電網沒有因此中斷,發電廠仍在發電,也沒有任何人員傷亡,目前相關單位仍在調查起火原因,政府將隨時提供最新情況。報導補充,隨著美國西部發生旱災,胡佛大壩蓄有的美國最大水庫米德湖(Lake Mead)近來水位降至歷史新低,目前水庫容量不足30%,與1983年歷史最高水位相比,湖泊水位已下降170英尺(約51.8公尺)。

