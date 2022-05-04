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高雄市隨緣慈善會捐贈長治消防分隊救護車　強化緊急救護能

▲高雄市隨緣慈善會捐贈長治消防分隊救護車 。（圖／長治消防分隊提供，下同）

▲高雄市隨緣慈善會捐贈長治消防分隊救護車 。（圖／長治消防分隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市隨緣慈善會2日捐贈隨緣6號救護車1輛予屏東縣政府消防局長治分隊，該輛救護車除有完善的救護器、耗材外，更配置了鋁合金電動式擔架床、自動心肺復甦機，將可提供長治鄉親們更優質的緊急救護服務，並強化長治鄉的緊急救護能力，及時挽救更多緊急傷病患的寶貴性命。

▲高雄市隨緣慈善會捐贈長治消防分隊救護車 。（圖／長治消防分隊提供，下同）

高雄市隨緣慈善會因感受到大環境的景氣低迷，失業人口增加，造成許多人的生活陷入困境，身心無法得到最好的安置與照顧。

於是由蔡三傑理事長帶領一群理念、信念相同、默默行善、不求回報的好朋友而組成。以發揚人性本善、互助互愛、人飢己飢、人溺己溺之精神，促進社會安祥與溫馨為宗旨。

例如921大地震、88水災發生時，就本著人飢己飢、人溺已溺的精神，全心全力投入救災行列，出錢出力；另提供生活補助、急難救助、喪葬補助、清寒學生營養午餐及學雜費等許多補助。有願就有力量，希望藉此拋磚引玉的捐贈義舉，號召更多公益慈善團體及有能力的人投入社會慈善工作。

加入長治消防分隊救護勤務的新救護車，其車身有黃與褐色紋格圖案，該圖案為「巴騰堡格紋」，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，增強醒目程度，在夜間或視線不良的時候，都能被看見，提高消防救護人員出勤時的安全性。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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