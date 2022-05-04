陸12名科考員攻頂喜馬拉雅珠峰　8800公尺建全球最高氣象站

記者魏有德／綜合報導

大陸「巔峰使命」珠峰（珠穆朗瑪峰，聖母峰）科考隊今（4）日進入攻頂階段，將在海拔8800公尺的位置架設全球最高自動觀測氣象站，進行雷達測量冰層厚度、採集冰雪樣本等綜合性科考任務。據了解，原先13名攻頂的科考隊員中，有一名隊員因手部凍傷而留在8300公尺處，其餘12人順利在午間抵達峰頂開始作業。

▲大陸科考隊員登喜馬拉雅珠峰建全球最高氣象站。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，從海拔5200米（公尺，下同）的珠峰大本營前方指揮部獲悉，13名衝頂科考隊員中，已有5名科考隊員抵達珠峰海拔8800米的位置，開始架設氣象站，這也將成為全世界海拔最高的自動氣象觀測站。

▲大陸科考隊員在8848.86公尺的聖母峰頂採集冰雪樣本。（圖／翻攝央視）

就在架設氣象站的同一時間，其餘科考隊員也順利抵達8848.48公尺的聖母峰頂，進行冰雪採樣的科學研究任務。這也是人類首次在地球之巔利用高精度雷達測量冰雪厚度、採集冰雪樣本，和進行人體極高海拔適應機制實驗。

▲從珠峰大本營拍攝的科考隊員攻頂畫面。（圖／翻攝央視）

青藏高原被稱為世界屋脊、亞洲水塔，是南北極外的地球第三極。大陸自20世紀50年代起開始進行超過6次的珠峰科考活動，70年代則是首度進行大規模的青藏高原綜合科學考察研究。

▲從珠峰頂峰往下看的壯麗美景。（圖／翻攝央視）

「巔峰使命」珠峰科考於2022年4月28日啓動，共有5個科考分隊、16支科考小組約270多名隊員參加，這也是自2017年第二次青藏科考以來學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用的儀器設備最先進的綜合性科考，是人類在珠峰地區開展極高海拔綜合科學考察研究的一次壯舉。