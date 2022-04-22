快訊／北車借錢哥變恐怖色色男　亂摸熊抱落單女被緊急拘提聲押

▲借錢哥已經多次因向旅客詐騙車資遭逮，如今變本加厲還會熊抱猥褻女性。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

31歲詹慕霖沒事就在火車、捷運等交通轉運站，向旅客佯稱親人過世、重病，急需車錢回南部，已經多次被依詐欺罪判刑，日前詹男因改扮女裝行騙又被逮到遭起訴，沒想到他變本加厲，過去4個月內，不但繼續行騙，甚至突然熊抱落單女子，把被害人嚇得花容失色，檢察官22日指揮警察將他拘提到案，依強制猥褻、詐欺等罪嫌，有再犯之虞等理由，向台北地院聲請羈押。

根據法院判決紀錄，詹慕霖至少從2010年開始，在台北車站在自動售票機附近，伺機尋找行色匆匆的年輕遊客，藉口要回南部奔喪，但身上現金不夠，日後再匯款歸還，由於被攔下的被害人大多真的在趕時間，給了錢就走，過去10年已經累計了45次相同手法詐騙紀錄，被網友稱為「借錢哥」。

▲借錢哥先前戴上長假髮和帽子，變身為借錢姊，已遭檢察官起訴正由法院審理。（資料照／記者張君豪翻攝）

借錢哥用的理由千奇百怪，包括阿嬤過世、父親中風、錢包掉了，曾被檢察官吐槽「你阿嬤上禮拜才過世，怎麼2個月前就提前借錢？」詹男多次因借錢進出監所後，2022年開始學會戴長髮變裝成「借錢姊」，又在松山車站等處連騙了5名遊客。

台北地檢署4月才迅速偵結起訴假扮女生的詹慕霖，隨後又有民眾提告檢舉，他從1月起，另外在台北、板橋車站裝窮行騙，而且現在的借錢哥不只借錢，還會突然伸手亂摸、熊抱女性被害人，檢警緊急將他拘提到案後，向法院聲請羈押，以免又有他人受害。