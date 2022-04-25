按摩師「噁心排水腫」惹毛她...PO網公開過程　3女跟進告性侵

▲淫狼按摩師先後對5名女客人性侵猥褻遭起訴，其中1件已判刑10月確定服刑中。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

原在台北市松山區工作的何姓按摩師，先前因幫1名在媒體工作的女子按摩時，以排水腫當藉口，2度指侵還說：「妳這裡出汗了」，被害人除挺身而出提告，還上網公開噁心過程，找到其他5名受害女性跟進指控，何姓按摩師目前已因前案入獄服刑，25日又被台北地檢署依3個妨害性自主罪嫌提起公訴。

被害的女媒體人在2021年8月間po文指出，她因長期失眠，18日凌晨3點睡不著，決定去預約按摩，於是找到公司附近一間Google Map、Facebook評分都在4.8分以上的按摩店，預約之後也很快獲得店家回覆，上午9點45分左右吃完早餐前往按摩店時，店內只有她1位客人。

被害人原本開心不用等待，但在按摩過程中，按摩師說被害人有水腫，被害人因此同意增加「排水腫療程」，沒想到按摩師竟然把手指伸進內褲，進入私密處後，手指黏著被害人的分泌物說：「妳看，這裡出汗了」，被害人嚇得說不出話，按摩師竟然又再次侵入並說：「妳這裡出汗了」。

被害人忍著付完800元按摩費，傳簡訊要求店家說明解釋，才驚覺已經遭業者封鎖，19日立刻向台北市警局婦幼隊報案，並前往醫院驗傷，被害人將受害過程po網，不斷重複著內心的吶喊「噁心」，受到網友聲援，檢警循線找到按摩師何偉誠到案。

辦案人員查驗身分發現，何偉誠早在2018年7月3日，就曾在另間知名養生館，趁女客只穿和服趴在床上沒注意時，碰觸女客陰部，女客表明拒絕後，何又要女客改為仰躺在按摩床上，不顧女客推擋，強行吻、咬女客嘴巴、胸部，被法院依強制猥褻罪判刑10月定讞。

何男目前已因舊案入監服刑，正因性侵媒體女案件由法院審理中，而媒體女在網路上的po文也發揮了號召討伐色狼的效果，媒體女陸續引薦了5位受害女性，向檢警單位提告，檢察官逐一調查後，根據這些被害人指述，以及他們事後曾自行po網或向友人訴苦受害過程，認定其中3女的確也遭何男狼爪，因此將這3案另行提起公訴，其他2名被害人指控部分，則因無法確認加害者是何男等因素，處分不起訴。