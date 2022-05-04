13萬解鎖帝王性愛趴！4天「無套激戰百女」絕頂升天　極樂服務曝光

▲美國拉斯維加斯將推出色情狂歡活動「性愛島」。（圖／翻攝性愛島官網）

記者葉睿涵／編譯

美國拉斯維加斯一家備受爭議的度假村，最近再次推出色情狂歡活動「性愛島」，除了承諾將為參與者提供無限大麻和酒精供應外，還允許他們在活動期間，每天和2名女孩發生「無套」性行為，甚至從事交換性伴侶的活動，相當於有機會和近百名女性發生關係，吸引了不少人前來享受這連續4天的帝王極樂派對。

據《每日星報》報導，「性愛島」活動將於5月5日至8日在度假村內舉行，有興趣的人只要支付4500美元（約新台幣13.2萬元）或等值的虛擬貨幣，就能參加這個被譽為是性愛天堂的活動，並在活動期間盡情與2名女孩大玩性愛遊戲，甚至還可以和其他活動參與者交換性伴侶，不過這場活動只限制讓50名遊客參與。

即將在週末到來的色情狂歡活動，首次開放讓與會者可以和活動中的女孩們發生「無套」性行為。提供性服務的「好女孩公司」（Good Girls Company）強調，他們的女孩都不曾感染性病，而且如果有需要的話，他們還可以現場提供即時的愛滋病和性病檢測。

除了性服務外，「性愛島」的活動還包括了拉斯維加斯賭場之旅、馬術活動、音樂會和脫衣舞等，讓參與者可以盡情享受。報導稱，之前曾參與過相關活動的人似乎都對「性愛島」的服務感到相當滿意，也十分渴望再次回到這裡。

一名網友留下評論，「我想感謝性愛島和所有的員工，是你們讓我和我朋友的單身派對如此特別」，而其他網友則寫道，「這趟旅行肯定會成為我一生中最難忘的經歷之一」、「性愛島讓我和妻子重燃愛火。我們真的很喜歡性愛島的每個女孩，她們都很貼心」。