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美議員提友台法案　推美台軍演優先處理對台軍售

▲▼美台。（圖／路透）

▲美國參議員提出「促進台灣和平法案」，要求美方優先處理對台軍售案，並建立共同訓練計畫，以提升台灣抵禦中國侵略能力。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國聯邦參議員盧比歐今天提出一部促進台灣和平法案，要求美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質。法案籲美台建立共同訓練計畫，包括進行完整規模軍演。

為提升台灣抵禦中國侵略能力，共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）今天提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，並擬定一份事先批准、優先售台的軍事平台、科技與裝備名單。

根據盧比歐辦公室公布的草案重點，法案將修訂美國「台灣關係法」，將原先限制美方僅可售予台灣防衛性武器的條文，修改成「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，讓台灣未來也可取得攻擊性武器。
近來多款美國售台武器項目面臨交付延宕問題，法案指出，美國政府應加速處理對台軍售案，要求承包商優先製造售台軍事項目，不論合約簽訂順序為何。法案也要求，任何承包商與美國國防部簽約條件，需包含不得在中國做生意。

此外，法案要求美台建立全面性訓練計畫，以達成雙邊軍事協同操作能力，改善台灣防衛能力；計畫須包括桌上演習、完整規模軍事演習等。若法案通過，美國也應於未來10年期間，每年提供台灣20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。

盧比歐表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭並非威權政權第一次侵略鄰國，也不會是最後一次。他說，台灣恐在10年內遭侵略，「台灣需要我們支持」，這部法案能迫使中國國家主席習近平與中共三思而後行。

 

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