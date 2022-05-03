快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

▲三重有民眾聽到爆炸聲後隨即停電。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三重區3日晚間9時許傳出停電事故，有許多民眾上網回報災情，直呼聽到巨大的爆炸聲，猜測是電箱爆炸。對此，台電表示，目前配電設備故障，共影響5099戶，預計晚間11時40分全面復電。

新北市議員李余典表示，台電指出，目前三重及蘆洲區有部分區域因配電設備故障，導致停電。包括集賢路、永安北路、五華街、溪尾街、環河北路、仁義街等，共計影響5099戶，目前台電已派員搶修當中。

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