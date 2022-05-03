議員揭離譜車禍　疑酒駕當警員面駕駛「男變女」頂包待追查

記者張君豪／台北報導

台北市議員徐立信3日召開記者會指出，一位民眾今年3月19日傍晚18時許在內湖民權東路6段、舊宗路2段路口，遭後車追撞，倒楣車主向到場警方反映，肇事車主有交換駕駛頂包應訊的問題，在場警員卻置之不理，民眾向議員陳情反映「警方連路口監視器、對方的行車記錄器，都沒有提供給我檢視」並質疑錯失蒐證對方頂替駕駛、涉嫌偽造文書的關鍵罪證，民眾只好自扮柯南蒐證救濟，並透過議員徐立信陳情披露此事。

▲市議員徐立信接受民眾陳情，揭露一起疑似酒駕頂包的離譜車禍，途中白車下車為男性駕駛、但接受警方詢問時卻由副駕座的女駕駛頂替引發觸法爭議。（圖／翻攝畫面）







▲市議員徐立信接受民眾陳情，揭露一起疑似酒駕頂包的離譜車禍。（圖／翻攝畫面）

投訴民眾指出，發生追撞車禍當下，中間的白色休旅車明明是男子行駛，他與副駕座女友下車察看後，等到警方到場居然卻是副駕座的女友頂包應訊，且男生身上有明顯酒味、他雖然當下有向警方反映，但在場警員並未積極調查處理。

內湖警方晚間回應表示，3月19日18時15分警方接獲報案、派員趕到內民權東路六段11巷與舊宗路二段口，處理2部自小客及1部自小客貨之交通事故，警員到場蒐證後填製A3類交通事故調查紀錄表，警員根據自身專業觀察車禍3當事人，均沒有酒駕情形，且各位車主當下均簽名同意，警方得不實施酒測及不需警察進行調查訪問，內湖警方依程序把該案列為車損類交通事故案件處理。

警方證實，後來因遭追撞車主懷疑肇事者有頂替之情形，當事人4月12日正式向內湖分局對肇事者提出頂替駕駛行為，已觸犯偽造文書罪責，警方目前受理偵辦中。內湖警分局據此案例，要求所有警員處理車禍，只要當事人現場提出要求，絕對會實施酒測，如果駕駛人發現肇事車主有頂替、喝酒等問題應立即向警員反映，警方將會積極蒐證查明真相，若發現冒名頂替情形，即依《刑法》214條偽造文書罪移送偵辦。

【相關新聞】

►台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場 肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水 酒醒竟變「同學會」



►停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡 連撬6次下場慘了

