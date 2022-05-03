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2050淨零排放！花蓮規劃7大路徑　針對5大工業排放源加快腳步

▲花蓮縣政府召開「淨零排放實施計畫-先期計畫」會議，邀請學者專家及相關業者共同出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府召開「淨零排放實施計畫-先期計畫」會議，邀請學者專家及相關業者共同出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球許多國家將「2050淨零排放」視為目標，中央已於今年3月30日正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，花蓮縣政府3日召開「花蓮縣淨零排放實施計畫-先期計畫」會議，由縣府秘書長饒忠率同各局處首長出席會議，期能加速花蓮縣淨零策略的推動，落實「宜居永續、幸福花蓮」施政目標。

秘書長饒忠表示，為讓花蓮邁向淨零碳排城市，為地球氣候變遷減緩及永續發展盡一份心力，在縣長徐榛蔚特別指示下，花蓮今年度籌組「花蓮縣淨零碳排推動小組」委員會，以短中長期規劃，擬定「花蓮縣減緩溫室氣體排放實施方案」，提出個別戰略計畫，以落實淨零轉型之長期願景目標。

會議特別邀請交通部所長林大豐、行政院農委會研究員陳琦玲、高雄科大教授張桂肇、台北科大教授章裕民、大漢技術學院教授許文昌、台灣師範大學教授葉欣誠、東華大學主任白益豪及教授劉瑩三、台灣大學教授許正一及教授蔡明哲、亞泥廠長張志鵬、中華紙漿廠長邱奕盛、台泥廠長魏家珮、和平電廠副總經理林文煌、優樂美地執行長蔡承璋等人共同列席與會。

環保局團隊在會議上說明，花蓮縣2020年縣市溫室氣體排放中，工業製程排放量約佔93%，故工業製程的減碳為淨零碳排中最重要一環。在2020年全縣溫室氣體排放量較2019年增加，主要是因觀光人次增加與氣候暖化，使得住商用電增加所致，花蓮縣若扣除5大主要工業排放源，人均排放量將從26.2噸左右降至2.5噸左右，而輔導5大主要工業排放源加快淨零碳排的腳步，將是未來重要課題之一。

▲花蓮縣政府召開「淨零排放實施計畫-先期計畫」會議，邀請學者專家及相關業者共同出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府秘書長饒忠於會議中表示，將凝聚縣府團隊，達成轉型共識，讓淨零轉型成為花蓮發展的新動能。

環保局規劃2023年至2050年花蓮縣淨零排放路徑，主要以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」為策略架構，規劃七大路徑，為朝向2050年淨零目標。在2023年前期計畫擬定穩健基礎作為重點策略，首要成立「花蓮縣淨零碳排推動小組」整合協調各局處推動事項，「推動生活轉型計畫」、「碳匯提昇計畫執行」、「建置碳權整合平台」，透過「多元媒體管道宣傳」，進行淨零排放路徑技術評估及藍圖規劃。

會議中邀請專家學者提供專業諮詢，委員們首先肯定花蓮縣政府對在地特色加強與深化的作為，並提出多項改善建議與指導，包含每一階段的減碳量需有明確的規劃，最終回歸永續發展的視角與框架，包含經濟驅動、社會共融、環境保護等。接著，學者談到花蓮縣擁有特殊地質與自然環境，除了全面盤點花蓮縣林業的碳貯存能力，海洋內的海藻生態系所擁有的碳匯潛力也值得納入考量。

法國在2015的COP21巴黎氣候峰會提出「千分之四倡議」，每年提高土壤碳素含量達4‰（即0.4%）可有效減緩氣溫的上升，花蓮縣持續推動生態有機農法，以增加土壤含碳有機質，期盼未來花蓮能成為全國第一個加入聯合國「千分之四倡議聯盟」的城市，共同建構花蓮縣低碳永續家園。

秘書長饒忠於會議中表示，將凝聚縣府團隊，達成轉型共識，讓淨零轉型成為花蓮發展的新動能，未來將積極召開會議，屆時將討論重要布署，朝永續、低碳首都邁進。

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