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2050台中邁向淨零排碳　盧秀燕：推3部曲加速前進

▲2050台中邁向淨零，盧秀燕：推3部曲加速前進。（圖／市府提供）

▲2050台中邁向淨零，盧秀燕：推3部曲加速前進。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府今年啟動2050淨零碳排，提出修訂「台中市發展低碳城市自治條例」、綠電減煤優先、綠色環境共好、發展零碳建築、交通及生活等淨零6大關鍵策略及推動20大路徑，打造台中「無碳無憂」生活模式。「非做不可！」市長盧秀燕今(3)日於市政會議指出，台中市推動三部曲加速前進，包含簽署「氣候緊急宣言」、公布「2021台中市自願檢視報告」、發表淨零碳排路徑，「台中正走在正確的道路上！」

「趕上進度，全力以赴！」盧秀燕指出，自她上任後，改善空污是最重要的施政目標之一，並透過三部曲努力達成台中市淨零碳排永續發展的目標。第一，在國際綠色和平組織的見證下，台中市去年初簽署氣候緊急宣言，認同全球氣候變遷和災害問題，台中市提出168目標計畫，實現聯合國的SDGs；第二、公布「2021台中市自願檢視報告」，訂出103項指標及106項計畫自我檢視；第三、市府今年4月發表淨零碳排路徑，持續努力改善空污。

盧秀燕重申，去年第26屆聯合國氣候大會COP26提出推動減燃煤、減碳等目標，和台中市的方向不謀而合，市府推動三部曲和世界方向一致。國際上最新資料顯示，全世界131國家、234城市，都宣示淨零碳排。改善空氣品質與減碳是高度相關，根據環保署數據指出，台中第一季PM2.5平均值17.4微克，相較全國18.2微克還低，創下歷年空污季最低紀錄。氣候改革、淨零目標無法在短時間內看到成績，為打造宜居城市，台中市正全力加速前進，需要全民共同來努力。

▲2050台中邁向淨零，盧秀燕：推3部曲加速前進。（圖／市府提供）

▲永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉。（圖／市府提供）

台中市政府今日召開線上市政會議，由永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉進行「2050 台中淨零–地球家園共好．人人有責」專案報告。黃晴曉指出，全球溫度與災難風險仍持續增加，巴黎氣候協定為改變世界的里程碑，國際能源總署也提到，城市積極行動，2050年將可減少90%碳排放。

因此，台中市呼應聯合國重要決議及國際趨勢，積極邁向2050淨零轉型，於今年4月22日公布2050淨零碳排路徑，以「清淨空氣、碳排歸零」為本，推動6大關鍵策略，包含1修、2綠、3零，20大路徑打造台中「無碳無憂」生活模式，共同守護地球。

黃晴曉說，此20大路徑均設定階段性目標，亦提出8大亮點路徑邁向淨零，例如，設定2050年台中市再生能源裝置容量累計達10GW，相當於兩座台中火力發電廠的裝置容量，另包括企業零碳轉型、建築能效管理、行為模式改變、運具電動化、資源回收、提升綠覆蓋及滯洪池溼地化等策略目標，期有效降低城市的碳排放，並且響應英國COP26所達成共識內容，努力達成2050年淨零排放的永續願景目標。

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盧秀燕2050淨零碳排

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