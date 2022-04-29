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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

犯保協會《2022被害保護工作指引》新書發表

▲▼犯保協會《2022被害保護工作指引》新書發表。（圖／犯保協會提供）

▲犯保協會推出《2022被害保護工作指引》新書，做為工作人員服務時的重要依循。（圖／犯保協會提供）

犯保協會與臺灣高等檢察署、臺灣更生保護會於3月21日共同舉辦「2022犯保、更保工作指引新書發表暨犯保馨愛築夢小額貸款首發」記者會，由董事長邢泰釗主持，法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、立法委員王婉諭、中華民國兒童權益促進協會王薇君理事長受邀參與，一同見證保護業務革新及深化服務的重要里程碑。

行政院政務委員兼發言人羅秉成致詞時表示，法務部在蔡部長的領導下，對犯保業務深具使命感與責任感，這幾年來推動各項保護作為，成效有目共睹，法務部在行政院核定的社會安全網中，也扮演著重要的角色。

蔡清祥部長表示，這一年來，台灣發生幾起不幸事件，包括花蓮太魯閣列車事故、高雄城中城大火事件、台中興中街住宅大火事件等，犯保都在第一時間趕到現場，這些努力和大家的付出，外界都可以看到，犯保此刻是以深化服務，從一路相伴、法律、輔導到即時關懷，用更專業的角度為被害人提供協助。

邢泰釗董事長在新書發表會的專案簡報中指出，《被害保護工作指引》將各項專案實施方式、矚目案件處理原則、友善補償審議機制、修復式司法納入其中，未來也將做為工作人員服務時的重要依循，並透過考試測驗，督促工作人員熟悉各項業務的執行方法。

邢泰釗董事長也引用美國聯邦檢察官普里特．巴拉拉著作《尋找正義》中的一段話，「能伸張正義的是人，不是法律」，期許未來犯保的工作人員，能更努力用心為當事人尋找實質的正義。（本文轉載自《犯罪被害人保護馨希望2022年4月電子報》

▼犯保協會《2022被害保護工作指引》新書。（圖／犯保協會提供）

▲▼犯保協會《2022被害保護工作指引》新書發表。（圖／犯保協會提供）

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