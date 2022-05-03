苗栗翁外出失蹤...現身台中和平鄉　「全身濕透直發抖」警助返家

▲▼患有失智症的73歲老翁，騎車外出失蹤一天，員警發現她全身濕透發抖站路旁，接回所內提供熱食及保暖。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

苗栗縣卓蘭鎮73歲詹姓老翁有失智及重聽情形，於5月1日下午3時許騎機車外出後不知去向，直到晚間仍遲遲未歸，苗栗警方獲報後調閱監視器發現詹姓老翁騎車進入臺中市和平區，詹姓老翁的妻子於昨(2)日心急如焚的趕來臺中市和平警分局雙崎派出所求助，警員洪凱傑、劉正明立即調閱沿線監視器，以車追人，所幸當日下午3時許接獲民眾來電，看見1位老翁在路邊徘徊、神情無助，員警立即前往現場，經確認特徵為失蹤詹姓老翁，而其騎乘之機車已不知去向。

員警抵達現場，見詹姓老翁全身淋濕，不停顫抖，先以警車載返派出所，提供熱飲、便當止飢及睡袋保溫，經仔細檢視老翁身體狀況後，發現有外傷，即通知救護車待家屬前來後協助送往醫院治療。

家屬獲知員警已尋獲詹姓老翁，急忙自卓蘭趕來，見老翁平安坐在派出所內，心情如釋重負，對於員警迅速尋回家人及提供飲食和保暖用品，心中充滿感激，頻頻道謝後，陪同老翁前往就醫。

雙崎派出所所長龔祖玉提醒民眾，家中若有失智、智能障礙症狀老人家屬，可以向社會局申請愛心手鍊、或在衣物繡上姓名或配戴能識別身分之飾品，以防不慎走失時，能順利返家。