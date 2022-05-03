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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市27考場學校5月16日起遠距教學　市府鼓勵在家準備會考

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前宣布，台北市國中、高中職學校於4月25日至4月29日採遠距教學，免實體到校上課，但由於段考、模擬考或畢業考等重要考試，5月2日至5月6日本週又恢復實體課程。不過，台北市副市長蔡炳坤3日表示，由於國九會考即將到來，所以鼓勵考生與27所考場學校可於5月16日至5月20日實施遠距教學演練。

蔡炳坤3日指出，台北市國高中職由於陸續有段考、模擬考或畢業考等重要考試的到來，從5月2日起恢復實體課程，從原本上週的9成班級採遠距教學、1成採實體課程，到現在則變為9成採實體課程、1成採取遠距教學，為了維護學生權益與健康，不斷地滾動式調整，因應需求。

不過，面對國九會考即將登場，蔡炳坤透露，北市教育局3日在疫情指揮中心提出，考場與考生5月16日至5月20日實施遠距教學演練的規劃。

蔡炳坤進一步說明，111年國中教育會考將於5月21至22日舉行，台北考區計有2萬1776名考生，必須借用25所高中職及2所承辦學校，總計801間教室當作考場，為了將疫情對於考場學校籌備作業以及應試學生的影響降到最低，並進行清消，因此這27所考場和承辦學校於5月16日至5月20日實施遠距教學演練。

另外，蔡炳坤提及，鼓勵台北市國中九年級學生於5月16日至5月20日，同樣採取遠距教學演練，在家好好準備，避免到校群聚影響考試，希望讓每一位國9學生都能順利參加考試。

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