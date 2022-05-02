台版特斯拉騙很大！董座假合約害公司損失4億　老婆女婿都起訴

▲沈瑋涉嫌用假合約，把淳紳的資金輸送到自己掌控的香港公司，遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

淳紳公司董事長沈瑋多年前號稱要打造台版特斯拉，對外宣稱與裕隆簽署MOU、獲大陸官方挹注，實際上涉嫌美化財報，並透過3份假合約，把淳紳的錢轉到沈瑋掌控的香港昶洧公司，還編特別獎金圖利自己人，讓淳紳損失約4億元，沈的女婿張子洋還趁機炒股，台北地檢署2日依涉嫌《證交法》非常規交易等罪起訴沈等9人。

檢調查出，上櫃公司淳紳(原名力武電機，4529)在2015年間一度出現淨值過低情形，沈瑋疑似為了美化財報，突然宣稱握有市值約40億元的GPS專利技術，並藉此技術作價，換得原本淳紳百分之百投資的香港昶洧公司(TPHK)股權，並使得淳紳持股比例大幅降低，最後依法宣布TPHK不再併入淳紳財報。

▲沈瑋的女婿、淳紳前董事張子洋遭起訴內線交易等罪。（資料照／記者游宗樺攝）

淳紳不但失去對TPHK的掌控，還在接下來幾年，陸續和TPHK簽訂「電池包專利使用權(約9千萬元)」、「代理銷售電動轎跑車(約1.4億元)」、「採購零組件(約1.3億元)」等3項大型採購合約，大量資金因此流向TPHK，但實際上淳紳根本什麼也沒買到，合約中連最基本的貨物單價都沒寫清楚。

2017年間，淳紳大動作舉辦「Thunder Power」電動車品牌發表會，現場秀出1輛房車，宣布首款作品 Sedan房車自245萬起，並宣稱已和桃園市政府簽定合作意向書，和裕隆汽車簽定合作備忘錄(MOU)，但是裕隆公司因為一直無法確認淳紳的合作意向與需求，最後雙方沒有簽訂合作契約，沈瑋的女婿張子洋、董事陳明煒卻趁著這些重大訊息公告前，進場買賣股票。

▲獨立董事黃文瑞涉嫌明知交易有問題，仍在董事會中表達贊成，依並遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

除此之外，沈瑋還會以特別獎金等名義，從淳紳搬了約4千萬元到TPHK等公司，又為了拉抬淳紳股價，向媒體宣稱大陸政府看好淳紳電動車生產，最後一筆挹注資金已到位，當天就上淳紳股價價量明顯放大，但實際上，所謂的資金是沈瑋另外向投資公司借貸而來。

檢察官陳照世調查後，列出10大犯罪事實，依涉嫌《證券交易法》的非常規交易、財報不實、特別背信、散布不實訊息影響股價，以及《刑法》業務登載不實等多項罪名，起訴沈瑋、沈妻沈周令雄、女婿張子洋、董事陳明煒、獨董黃文瑞等9名淳紳高層。