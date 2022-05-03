共軍遼寧號率領7艦進入太平洋　我國防部：海空動態全程掌握

▲共軍遼寧艦編隊進入太平洋。（圖／翻攝自日本幕僚統合監部官網）

記者皮心瑀／台北報導

日本防衛省統合幕僚監部發布訊息，指由中國海軍遼寧號航空母艦率領另7艘各式軍艦，2日由日本東海穿越宮古海峽進入太平洋，另也有一艘宜蘭縣蘇澳籍漁船回報在釣魚台海域作業時，看見多艘軍艦編隊航行。對此，國防部發言人孫立方表示，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為皆全程掌握，並妥為應處。

根據日本幕僚統合監部資料，日本時間5月1日午夜時分，海上自衛隊位於男女群島（長崎縣）以西約350公里海域，發現中國海軍航空母艦遼寧號（舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101），052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）、烏魯木齊號（舷號118）與成都號（舷號120），以及綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）由北向南航行。

而在當天下午6點左右，沖繩本島西北約480公里海域，發現054A型護衛艦湘潭號（舷號531）由西向東航行；隔日上午6點，沖繩縣大正島北方約160公里海域，還有052C型飛彈驅逐艦鄭州號。

日本幕僚統合監部指出，這八艘船艦在沖繩本島和宮古島之間的海域與太平洋之間向南移動，朝太平洋航行。

孫立方少則強調，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為都能夠全程掌握，國防部對於共軍可能行動，都以料敵從寬為原則，列入可能行動方案並妥為應處。