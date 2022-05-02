20多歲女居家照護「轉重症送加護」　羅一鈞：懷疑合併細菌感染

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增7例重症個案，其中一名20多歲女性接種3劑疫苗，發病居家照護期間又因呼吸窘迫接呼吸器送加護病房。被問及是否年輕族群也不可掉以輕心？醫療應變組副組長羅一鈞表示，年輕族群大多是輕症，但居家照護期間也要注意水分補充，如果症狀出現變化，也要儘早與遠距醫療團隊進行聯繫評估。

依據指揮中心公布資料，該名20多歲女性，沒有慢性病史，4/26出現發燒、腹瀉症狀就醫採檢確診，之後返家進行居家照護，但因腹痛嘔吐症狀加劇，4/29再到醫院就診，檢查發現有血壓偏低、腎功能異常等問題收治住院，隔日因意識改變、呼吸窘迫插管接呼吸器送往加護病房，確診為新冠肺炎併呼吸窘迫敗血症。

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羅一鈞表示，今年1月至今20多歲確診者約有2萬例左右，目前中重度以上個案為12例，中重症率落在萬分之5至6之間，雖然比例低，但還是不可掉以輕心，像該名個案就是因為合併嚴重上吐下瀉與腹痛，到醫院時就嚴重脫水，因此建議染疫在家治療的民眾，要注意水分補充，有症狀變化也要儘速與醫療團隊聯絡，以防後續症狀出現變化。

最後，羅一鈞補充，該名案例已打滿3劑疫苗，懷疑是否合併其他細菌感染，才會導致嚴重病症。