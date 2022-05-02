北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，北市首長一戰競爭激烈，《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日公布綠營內部台北市長人選民調，衛福部長陳時中拿下29.65％支持度，國民黨立委蔣萬安22.45％、台北市副市長黃珊珊18.85％。吳子嘉分析，陳時中在北市的民調怎麼做都很高，只是這兩天開始往下滑，「如果新台灣模式持續出紕漏的話，民調會一直往下降。」

吳分析，台北市長民調這個禮拜出現極大變化，陳時中有向下掉的趨勢，現在變成PK盤，「陳時中民調本來是有絕對優勢，現在變成pk盤，如果新台灣模式持續出紕漏的話，民調會一直往下降。」

吳子嘉表示，這個民調是一個非常能夠信任的綠營朋友提供，他是民調方面的台灣一流專家，陳時中、林佳龍的民調差距已經在誤差範圍內，但這份民調還是有所謂機構效應，因此綠營會比較高、蔣萬安也不見得那麼低。

對於民調，議員徐巧芯表示，陳時中在全國民調一定很高，但他支持度最低的地方在台北市，以衛福部預估的數字來說，疫情還會繼續爬升，被匡列、隔離的人情緒這麼差，關在檢疫所10天出不來、送醫時沒床位這種不舒服的經驗，最近在新北跟台北太多了，不是偏北部的居民，不會感受到疫情跟爛政策造成人民多少痛苦。