菜鳥女警鹹濕問人夫「又想吃我了」　逼離婚討錢...正宮心碎流產

▲時任北投分局前警備隊員已婚馬警員與菜鳥張姓女警發展婚外情，遭正宮連帶求償。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警北投分局前警備隊已婚馬姓警員與菜鳥張姓女警產生婚外情，馬遭指控天天打電話騷擾甚至在警分局側門崗朝女方臉部潑飲料，逼下跪，一審依強制罪判馬拘役40日與徒刑4月，馬提上訴，高等法院認他有悔意，改判拘役30日、徒刑3月定讞。正宮得知畸戀後，怒告2人求償，法院審理，判2人須連帶賠償50萬元。

2019年5月18日凌晨1時許，馬警在轄區郵局前強制拉扯張女手部，欲將張女強行拖到她任職的永明派出所，同年9月9日下午2時許，馬致電給正在值勤的張女並要求她立刻到北投分局側門崗進行談判，馬竟基於強制犯意，大聲喝叱張女並稱「妳敢離開試試看」等語，逼迫張女下跪5秒鐘，且不顧張女反抗，強扯她的手，限制張女自由行動的權利，甚至對她潑灑無糖綠。

張女憤而怒告，士林地院一審依強制罪判馬拘役40日與徒刑4月，可易科罰金。馬不服提上訴，向法官表示自己坦承犯行，後續也匯了3萬元給張女，二審法官認他有悔意，改判拘役30日、徒刑3月定讞。

▼左為馬姓警員右為張姓女警。（合成圖／記者黃宥寧攝）

紙終究包不住火，這段警界不倫戀，遭馬姓警員正宮得知後，導致她深受打擊因此流產，因此對2人提告連帶求償60萬。

曾與馬、張共事過的證人出庭指出，他與馬同住一個寢室，2人晚上都會講電話，馬都會開擴音，一講都是3到4小時左右，更曾聽過，張女問馬要不要跟老婆結束婚姻關係，甚至聽見張女說「喔，我什麼都給你了，你怎麼還不跟你老婆離婚」，且指出2人外宿達10次以上。

開庭時，張女否認有與馬逾越一般男女朋友交往行為，並辯稱，都是遭馬脅迫。

馬警則提出2人對話紀錄打臉張女，張女說：「那我跟你講啊，反正你也吃不到，那你就不用想我啦」馬則回：「什麼，你說吃什麼，吃不到什麼」張女則回「我啊」馬又回「吃妳幹嘛，你頭殼幾康喔」？

法官根據馬提供2人錄音檔，張女曾向馬表示「那我是不是要覺得說你又想吃我了」、「我要趕快想盡辦法出去給你吃是不是」、張女曾向馬陸續要錢、要求離婚等對話，認定2人侵害正宮配偶權，判2人須連帶賠償正宮50萬元。全案可上訴。